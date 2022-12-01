一線搜查｜深水埗主教山淪露天公廁？ 大媽大叔運動唱歌跳舞　吵鬧便溺　街坊叫苦

深水埗主教山前年因配水庫內發現百年歷史建築而知名，配水庫更改裝成可接納導賞團的景點。但同一個山上的另一處，卻有人私自大興土木，建造運動健身設施，包括放置6張乒乓球桌。有住在山對面的居民表示，男男女女長者經常在該處聚集發出噪音，有人更隨處便溺，對居民造成滋擾。

主教山上有人搭建運動設私，如健身單車。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

隨處便溺 男女都有

主教山附近有不少民居，包括石硤尾邨。深水埗居民黃先生向免費電視77台節目《一線搜查》表示，其單位可以望到主教山，而山上幾乎每天都有人在該處便溺，而且男女都有，「依家社會咁文明，唔應該有呢啲情況發生，周圍大小便。」

山上不時有人便溺，男女都有。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

最誇張有6張乒乓球桌

由石硤尾健康院上斜去到山邊，沿樓梯走約10分鐘便會到地一處平地，《一線搜查》採訪隊當日早上10時抵達該處，現場已有20多人，大多是長者。該處有大量自行搭建健身設施，供人伸展做運動，最誇張是有6張乒乓球桌。

採訪當日現在未見嘈吵，也沒有發現有人隨處便溺。不過居民黃先生表示，該處經常有人舉辦唱歌、跳舞等活動，製造噪音，非常滋擾。據了解，居民曾經向地政處、警方等政府部門投訴，但情況未有改善。

現場有6張乒乓球桌，不少人在打球。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

開闢範圍已「失控」

據了解，最初到該處開闢空地並加建運動設施的是沙士康復者蘇先生，他表示當初原意是讓街坊有空間做運動。不過，隨著新冠疫情爆發，越來越多人到該處，山上不同位置都被開闢。蘇先生形容現時山上情況開始「失控」，他指該處人流量越來越大，卻沒有衛生設施，「乜嘢菌都有啦」！

山上更有人舉行聚會，唱歌跳舞。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

居民黃先生表示：「城市裡面有個咁好嘅山，點解政府唔好好加啲設施，例如廁所呀，康樂設施啊。」他認為，政府建設適當設施，並訂立開放時間，便會減少對居民滋擾。深水埗民政事務處回覆查詢表示，由於主教山一帶人流漸多，已張貼告示，要求相關人士自行移除構築物和設施，又指政府會適時按法例及既定機制，採取跨部門行動跟進。有關主教山上的亂象，可按此於網上重溫《一線搜查》第108集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

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（全文完）

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