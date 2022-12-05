一線搜查｜物流公司邊拖糧邊叫員工開工　有人被拖欠10幾萬薪金　女車手：當初待遇好吸引

隨着消費者養成網購習慣，速遞行業急速擴張，截至2020年全港便有約450間速遞公司。然而，速遞公司良莠不齊，最近有便一班速遞員投訴被一間物流速遞公司拖欠薪金，合共欠款估計高達300萬元。免費電視77台節目《一線搜查》訪問過被拖糧員工，有人稱被拖欠12、13萬元薪酬。

小美被拖欠7、8萬元薪金。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

女車手指待遇吸引

駕駛貨Van做外送員的小美，8月中加入該公司，至今工作3個月，但只出過一次糧，她解釋當初加入原因：「因為佢出嘅offer（開價），即係包鐘嘅Offer，有過百元，再送上樓加多十幾二十元，如果咁樣計嘅話，我當你一日9個鐘（時數），加上當你一日做成10單，咁其實一日收入已經過千元。」

小美補充，一早知道要21日後才出糧，但現實原來不止21日，而且要不停致電客服追問。同一時間，公司卻繼續派單，要求員工在未有糧出的情況下「拍硬檔，幫幫手」。結果小美不停「幫幫手」情況，至今已被欠薪金累積至7、8萬元。她現已決心不再為該公司工作，正透過兼職養家。

一班員工月底曾慢駛遊行至政府總部。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

老員工指拖糧惡化

該間物流公司於3年前成立，阿明是工作了3年的老員工。他指公司過去拖糧不算嚴重，「就算拖，都係三兩個月拖一次」。為何拖糧還繼續做？阿明表示，市面上派送一件貨，外送員可能獲利10、20多元，但該公司派一件貨，卻是30元、35元起跳，因此他漸漸便由兼職變成全職，而被欠薪金累積至12、13萬元。

該物流公司配送員服務中心已暫停運作。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

該公司曾稱有逾1萬名配送員

拖欠薪金的智能物流平台公司於3年前成立，去年公司幾位創辦人接受訪問時曾提到，公司有超過1萬名配送員，又指公司定位不是B2C，而是B2B，因發現很多商戶倚重線下生意，但疫情下這些公司都要轉營線上生意，所以他們專為這類公司提供服務。

《一線搜查》採訪隊曾到該公司辦公室了解，發現配送員服務中心已暫停運作，大門上鎖。該公司其後回應稱，2022年8月29日之前的服務費已全數發放，又稱會陸續發放受延誤服務費，待業務重組後，會恢復正常發放各項服務費，預計日期為12月16日。有關物流公司拖糧問題，可按此重溫《一線搜查》第110集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

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（全文完）

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