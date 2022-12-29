香港腳｜20歲女生滿臉粒粒　以為生暗瘡　醫生揭一個習慣致香港腳上面︳附8招預防足癬

香港腳｜原來面部都可能會感染「香港腳」？一名20多歲的女生發現臉上不停冒出又紅又癢的小痘痘，起初她以為是青春痘，便打算通過調整飲食及作息改善，效果卻未如理想，於是她決定到醫院求診。經醫生檢查後，才得知她臉上的原來不是青春痘，而是俗稱「香港腳」的足癬！而導致她患上香港腳的原因，與她的一個日常習慣有關。

名20多歲的女生發現臉上不停冒出又紅又癢的小痘痘。（《她很漂亮》劇照）

滿臉粒粒以為生暗瘡

據內地傳媒報道，廣西南寧一名20多歲的少女小琳（化名），發現臉上不停冒出又紅又癢的小痘痘。起初她只以為是生暗瘡，便打算通過調整飲食及生活作息改善。但效果卻未如理想，臉上痘痘更越長越多、越來越痕癢，於是決定到醫院求診。

起初她只以為是生暗瘡，便打算通過調整飲食及生活作息改善。（《女神降臨》劇照）

醫生揭 香港腳上臉

經醫生檢查後，才得知她臉上的原來不是青春痘，而是俗稱「香港腳」的足癬！廣西民族醫院皮膚性病科周星醫生指，香港腳是臨床上常見的皮膚病，而發病原因與我們的居住環境、季節、氣溫等都有關。周醫生更提醒，足癬患者不應抓癢，否則可能會傳染到例如手、腹股溝等其他身體部位。

原來她臉上的原來不是青春痘，而是俗稱「香港腳」的足癬！（Unsplash圖片）

「吸貓」吸出禍

而醫生分析，導致小琳面上患上「香港腳」的原因，與她的一個日常習慣有關。原來小琳家養了一隻貓，小貓平常喜歡蹲在小琳腳邊，小琳亦會經常抱著小貓貼臉「吸貓」，令足癬從她的腳傳染到其他身體部位。

小琳經常抱著小貓貼臉「吸貓」，令足癬從她的腳傳染到其他身體部位。（《搜狐新聞》圖片）

足癬是由真菌引發的傳染性皮膚病

根據本港衛生署資料，癬是由寄生於皮膚的徽菌（真菌）所引發的傳染性皮膚病，而俗稱香港腳的足癬，通常會感染腳趾間的皮膚。患者的腳趾間可能出現水泡，或皮膚乾裂脫落，患處亦會非常痕癢。如處理不當，患處會演變成細菌性皮膚炎，出現發膿現象。

俗稱香港腳的足癬，通常會感染腳趾間的皮膚。（Unsplash圖片）

通過接觸傳染

廣西壯族自治區皮膚病醫院主任醫師周萌表示，香港腳是會傳染的。皮膚癬菌可以在人與人、動物與人、污染物與人之間傳播。而傳染方式主要通過接觸傳染，例如用手搔抓患癬部位、與患者共用鞋襪、浴巾、腳盆或裸足在公共浴室、健身房、游泳池等場所行走等，都有可能因接觸病原菌而被感染。

皮膚癬菌可以在人與人、動物與人、污染物與人之間傳播。（Unsplash圖片）

8招預防香港腳

綜合衛生署和台北榮總皮膚部皮膚診斷科主任陳志強的意見，建議可從以下8項習慣預防香港腳：

不宜使用太熱的水浸洗患處。 患者應盡量避免搔抓患處，以免引起發炎。 由於黴菌喜歡待在潮濕悶熱的環境，可通過穿著純棉吸汗的襪子來保持腳部的乾爽。 洗澡、游泳或是泡湯後記得把腳擦乾，甚至於最好用吹風機吹乾，防止黴菌於潮濕的腳縫中滋生。 盡量穿通風的鞋子例如涼鞋。若是工作或是場合需求必須穿包覆的鞋子，應盡量選擇真皮或布料材質，不建議選擇塑膠及合成皮的鞋類。 如本身較易出腳汗的人士，可以在鞋內撒一些如滑石粉之類的粉末，又或者在腳上擦止汗劑，避免出汗導致的潮濕，而多汗患者亦應常洗澡。 由於不少人都因為家人的不注意，而被傳染到香港腳。因此建議在家裡最好每個人都穿自己的拖鞋。 切勿不要混穿／使用他人的用品，襪子亦應分開洗，避免交叉感染的機會。

（全文完）