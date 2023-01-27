曼谷自由行注意！台女星安于晴稱被泰警勒索2.7萬銖　泰警說出另一版本　網民稱有相同經歷

泰國旅遊｜在台灣有小林依晨之稱的女藝人安于晴，日前自爆到泰國曼谷旅行時，一行人被警員勒索2.7萬泰銖（約6,400港元），怒斥「泰爛了！」，並提醒台灣人遊泰小心。不少泰國網民得悉事件後紛紛向安于晴道歉，不過泰國警方說出另一個版本。

安于晴：表面搜毒品實為搜出現金

安于晴日前於instagram上發出「限時動態」信息，表示在曼谷旅遊時被泰國警員「黑了2萬多泰銖，不然要去警察局，泰爛了！」又寫上「我們很多朋友都被搶劫了！第一天5000泰銖，後面2萬，超黑！」與香港一樣，台灣在疫情過後，不少人都熱衷到泰國旅遊，因此其指控在台灣網上引極大迴響。

安于晴事後接受台灣傳媒訪問詳述事發經過，她表示一行人於事發當晚分乘兩輛計程車回酒店，途中在惠恭王區（Huai Khwang）鄰近中國大使館附近，遭遇警察臨時檢查站被截停。泰警表示不接受臨時落地簽證，要求出示有蓋印章的簽證，她們想要拍攝現場情況，也被警員要求刪除。警員又搜身及隨身物品，但安于晴說，警員表面上要搜查毒品，其實是要知道各人身上有多少現金。

安于晴向台灣傳媒講述事發經過，提醒台灣人遊泰時要小心。（TVBS新聞截圖）

停留1小時 給錢才放行

安于晴表示：「說要去警局，我們也配合去警局，然後說要道歉，我們也用泰文每一個跟他道歉，只是差沒有跪下來而已。」她續稱，被截停盤查一個小時期間都盡量配合，但警員都不放行，更威脅要帶往警局，後來才明白警員原來是要錢。最後一行人交出共2.7萬銖，即約6,400港元，而且要避開附近攝錄鏡頭給錢，因檢查站位置在中國大使館前。給錢後警員安排計程車載一行人離開，她說：「那時候心情很複雜，有種被綁架的感覺，因為你也沒辦法跟外界聯繫。」

安于晴表示，後來向當地人講述事件，才知道不少計程車司機與警員串通，故意將旅客送到檢查站，她提醒台灣旅客身上要帶備簽證，以及少帶現金。她又推測是由於過去3年觀光客減少，令當地警員「求財若渴」。

泰國警方向傳媒說出另一版本。（《曼谷郵報》網站截圖）

泰網民道歉 泰警說出另一版本

事件其後傳到泰國，不少泰國網民到安于晴的社交帳號留言道歉，有人說：「我是泰國人，我很抱歉泰國警察對你做的壞事。泰國警察有好有壞，對你那樣做的警察肯定會受到懲罰。」另外，亦有網民留言表示曾在泰國遇到警員勒索金錢。

泰國警方初時表示，安于晴提到的地點通常不會設置檢查站，又稱已主動聯絡安于晴了解事件，強調會徹查，如證實有警員犯錯，必定會嚴肅追究。不過其後泰國警方又向傳媒講出另一版本，當局承認當晚有6名警員在該處設置臨時檢查站，目的是維持新年期間治安，並確實曾截停安于晴一行人車輛，依法搜查有沒有違禁品。

泰警：安于晴酒醉兼有違禁品

報道引述警方指安于晴當時明顯酒醉，身上沒有護照，警員更在安于晴隨身物品中發現電子煙霧化器，並向她指出電子煙在泰國是違禁品。由於安于晴一行人不會泰語，雙方種溝通上有問題，令雙方都有點脾氣。但警方指警員最終沒有採取法律行動，便讓一行人離開，整個檢查過程都被附近攝錄鏡頭拍下，沒有人被帶離鏡頭以外，看不到有敲詐勒索行為。警方表示，正計劃傳召計程車司機作供，以證警員清白。

（全文完）

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