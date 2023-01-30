一線搜查｜香港賞櫻2大好去處　嘉道理農場、中文大學　粉紅櫻花盛開綻放｜附交通方法

要觀賞櫻花，不一定要去日本、韓國，香港一樣能看到！香港櫻花盛開季節為2至4月，近日本港多個地方已能率先看到櫻花的蹤影，吸引了不少人特意前往欣賞兼打卡。本文為大家集合了2大賞櫻好去處，其中位於大埔的嘉道理農場暨植物園的鐘花櫻桃（山櫻花），更已盛開綻放，一片粉紅花海，非常壯麗。

香港賞櫻好去處｜1. 嘉道理農場暨植物園

位於大埔的嘉道理農場暨植物園，在胡挺生先生紀念亭一帶種植了數十棵鐘花櫻桃（又名鐘花櫻花、山櫻花），是賞櫻熱點之一，每年都吸引不少人前來賞花。嘉道理農場日前（1月28日）在Facebook公布現時鐘花櫻桃的開花指數約80%，而稍早時更曾達約90%，相信現正值最佳觀賞期，園內必定人潮洶湧，有意賞櫻的人士，要把握時機了！

位於大埔的嘉道理農場暨植物園，在胡挺生先生紀念亭一帶種植了數十棵鐘花櫻桃。（嘉道理農場暨植物園FB）

現時鐘花櫻桃的開花指數約80%。（嘉道理農場暨植物園FB）

除了鐘花櫻桃，園內的梅花同樣盛放，嘉道理農場表示現時園內的梅花的開花指數約80％，遊客亦可前往蘭花谷一帶欣賞。

現時園內的梅花的開花指數約80％。（嘉道理農場暨植物園FB）

網民分享櫻花照 大讚壯觀

近日已有不少人入園欣賞，並且將花海攝下，在Facebook群組向大眾分享。其中一名網民Tony於「香港風景攝影會」上載多張櫻花照片，並大讚壯觀，「嘉道理農場鐘花櫻桃盛開，胡挺先生紀念亭漫山一片紅色，非常壯觀。」從其照片可見，桃紅色的櫻花綻放於山林間，在綠樹的陪襯下格外突出，夢幻非常！

近日已有不少人前往嘉道理農場暨植物園賞櫻，並且將花海攝下。（圖片授權：Tony Sze＠香港風景攝影會FB）

桃紅色的櫻花綻放於山林間，在綠樹的陪襯下格外突出。（圖片授權：Tony Sze＠香港風景攝影會FB）

網民指：「胡挺先生紀念亭漫山一片紅色，非常壯觀。」（圖片授權：Tony Sze＠香港風景攝影會FB）

嘉道理農場暨植物園

地址：香港新界大埔林錦公路

開放時間：09:30－17:00／休息日：按此

入場費：

12至59歲 $40 4至11歲 $20 60歲或以上長者或合資格殘疾人士 星期一至五免費入場

星期六、日及公眾假期收費$20 4歲以下 免費

交通方法：

乘搭東鐵/巴士 於太和站下車，轉乘64K巴士往元朗西方向，約20-25分鐘到達一段大斜路最頂處，於嘉道理農場暨植物園門前的巴士站下車。 乘搭西鐵/巴士 於錦上路站下車，轉乘64K巴士往大埔方向，約20-25分鐘到達一段大斜路最頂處，於嘉道理農場暨植物園的巴士站下車。 乘搭巴士 選乘行走大埔至元朗西的64K巴士，於嘉道理農場暨植物園的巴士站下車。

園內觀光巴士：按此

官網：按此

香港賞櫻好去處｜2. 中文大學

香港中文大學近年種植了多棵櫻花樹，同樣成為賞櫻大熱之地，每逢花期，都吸引不少人慕名而來。中文大學一共有2個地方可以欣賞櫻花，分別為聯合書院校巴站旁及新亞書院知行樓附近。不少網民於1月底前往，已見櫻花盛開。

香港中文大學近年種植了多棵櫻花樹，同樣成為賞櫻大熱之地。（圖片授權：Kamny Tang＠香港風景攝影會FB）

網民Ray在Facebook群組「香港風景攝影會」上載多張櫻花及白梨花照片，Ray向《一線搜查》分享，照片攝於上周日（1月29日），相中櫻花的位置為中文大學鄰近知行樓停車場。他提醒，由於該處為私人地方，大眾前往賞花時避免喧嘩，以免造成滋擾。

相中櫻花的位置為中文大學鄰近知行樓停車場。（圖片授權：Ray Yu＠香港風景攝影會FB）

中文大學一共有2個地方可以欣賞櫻花。（圖片授權：Ray Yu＠香港風景攝影會FB）

網民Ray在Facebook群組「香港風景攝影會」分享多張櫻花照片。（圖片授權：Ray Yu＠香港風景攝影會FB）

另外，Ray亦分享除了櫻花，中大未圓湖亦有白梨花盛開，建議大眾可以一併同遊。

除了櫻花，中大未圓湖亦有白梨花盛開。（圖片授權：Ray Yu＠香港風景攝影會FB）

Ray建議大眾可以前往中大未圓湖一併同遊。（圖片授權：Ray Yu＠香港風景攝影會FB）

另一網民Camay同樣亦前往了中大賞櫻，她向《一線搜查》分享拍攝櫻花的貼士，她指，由於光線及距離都會影響拍攝成品，建議最好先在現場觀察，然後計劃構圖，再把握機會按下快門，在賞花的同時亦能滿足攝影的樂趣。

網民Camay於年初七（28/1）前往了中大賞櫻。（圖片授權：Camay Yeung＠香港風景攝影會FB）

Camay表示，光線及距離都會影響拍攝成品。（圖片授權：Camay Yeung＠香港風景攝影會FB）

中文大學

地址：香港中文大學

交通方法：

港鐵 乘坐港鐵東鐵線，於大學站下車 巴士／小巴 於赤泥坪／中文大學站下車，即可到達中大正門

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

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