首爾酒店推介｜弘大樂天L7酒店　車站3分鐘到　天台泳池酒吧＋兒童免費住

弘大住宿推薦2023｜如果你計劃去首爾自由行，行程以吃喝玩樂購物為主，弘大樂天L7酒店（L7 Hongdae by LOTTE）是最佳落腳點之一。弘益大學商圈（弘大）向來是首爾年輕人聚腳熱點，弘大樂天L7酒店位置非常接近地鐵站和機場巴士站，對面馬路就是弘大商圈，而且只是開幕5年，設施新穎。酒店標準2人房房價為121,500韓元（約725港元／約2,766台幣），17歲以下兒童不加床更可免費入住。

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弘大樂天L7酒店（L7 홍대）屬於韓國樂天集團出品。（弘大樂天L7酒店官網）

【弘大樂天L7酒店（L7 Hongdae by LOTTE）】優點一：交通便利

還記得記者初次到首爾旅行，事前沒有好好做功課，去到才發現首爾地鐵站不似香港般那麼多替手電梯，拖著行李上落樓梯，未玩已經累了。弘大樂天L7酒店就沒有這個問題，因為它位於弘大地鐵站1號出口旁，而且是有手扶梯的出口。酒店附近又有有6002機場巴士站，往返首爾仁川機場或金浦機場，甚至是前往首爾其他景點，都相當便利。無論是巴士站或地鐵站，步行3分鐘即可到酒店。

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弘益大學商圈（弘大）一向是韓國首爾的旅遊熱點。（網上圖片）

【弘大樂天L7酒店（L7 Hongdae by LOTTE）】優點二：地點優越

不單靠近地鐵站，弘大樂天L7酒店周邊就是弘大鬧市，吃喝玩樂一應俱全。酒店對面就是弘大商圈，品牌商店林立，如知名年輕服裝店SPAO，經常推出聯名系列，如哈利波特系列及美少女戰士等，再往前行又是專賣衣服的商業街，逛累了就坐下來享受美食兼休息，炸雞店或咖啡店滿街都是，晚上還有大量路邊小食。

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弘大樂天L7酒店頂層有游泳池，（弘大樂天L7酒店官網）

【弘大樂天L7酒店（L7 Hongdae by LOTTE）】優點三：21樓Lobby、天台泳池

弘大樂天L7酒店（L7 홍대）屬於韓國樂天集團出品，2017年開幕，走年輕型調路線，設計新潮。一樓有服務員幫忙按電梯，指引你到21樓自助Check In，部份服務員會中文，如你有需要可要求協助。辦好手續後不要急著上房，這裡有公共空間讓你稍事休息，並且從高空欣賞首爾景色。

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弘大樂天L7酒店標準2人房房價為121,500韓元（約725港元）。（弘大樂天L7酒店官網）

房間雖然較小，但設備可說應有盡有，每天都會補充樽裝水，走廊也有飲水機。安頓行李後，可以到酒店1樓、2樓逛逛人氣的Line Friends Store。如果是夏季，就一定要到天台露天泳池和酒吧打卡。提提你， 21樓有找換服務， 還提供行李秤，有需要可向服務員查詢。

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弘大樂天L7酒店Check in手續屬於自助式。（弘大樂天L7酒店官網）

弘大樂天L7酒店（L7 홍대）

地址：首爾市 麻浦區 楊花路141｜서울특별시 마포구 양화로 141

交通：弘大地鐵站 1號出口 步行約3分鐘

官方網站

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（全文完）