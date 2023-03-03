返回
按輸入鍵開始搜尋

首爾酒店UH suite明洞　房內有私人SPA／1分鐘到車站／6人以上住　必住和風新酒店

  • Cory
  • 2023年03月03日
首爾酒店UH suite明洞　房內有私人SPA／1分鐘到車站／6人以上住　必住和風新酒店

首爾酒店2023｜說起溫泉酒店，大家可能第一時間就會想起日本，原來近年韓國都開始流行和式酒店，而且在市區就有！小編要為大家介紹一家位於明洞購物大街的新精品酒店，UH suite 明洞。這個品牌的酒店裝修各有特色，酒店每間房裡都設有大理石浴池，供入住客人享受私人Spa，立即看下文詳細介紹！

UH suite明洞｜明洞商圈必試和風新酒店　每房設大理石私人Spa＋1分鐘到地鐵站
原來近年韓國都開始流行和式酒店（IG＠uh_suite）

UH suite明洞－和風新酒店

優閒酒店品牌UH Suite在韓國不同地方都有分店，包括首爾站、光化門、釜山海雲台等，小編今天要大家介紹的是明洞店！UH suite 明洞店於2021年12月完成翻新重新開業，從青年旅舍搖身一變，成為一間充滿和風味道的酒店。酒店翻新後都一直處於疫情之下，相信未有太多遊客入住過。

查看明洞UH suite酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

UH suite明洞｜明洞商圈必試和風新酒店　每房設大理石私人Spa＋1分鐘到地鐵站
！UH suite 明洞店於2021年12月完成翻新重新開業。（IG＠uh_suite）
UH suite明洞｜明洞商圈必試和風新酒店　每房設大理石私人Spa＋1分鐘到地鐵站
一間充滿和風味道的酒店（IG＠bangbang_521）
Klook.com

每房享私人浴池Spa

UH suite 明洞每間房的裝修都採用了日式設計，甫進門口便看到充滿日本味道的座位，配有一套傳統茶具，非常適合打卡，能在韓國感受到日本風情，一次過滿足2個願望！而UH suite明洞最特別之處，就是每間房入面都設有一個大理石浴池，供客人享受私人Spa，木系色調設計配上韓國傳統茶具、零食等，令人感覺非常和諧。

立即預訂明洞UH suite酒店：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

UH suite明洞｜明洞商圈必試和風新酒店　每房設大理石私人Spa＋1分鐘到地鐵站
甫進門口便看到充滿日本味道的座位，配有一套傳統茶具。（IG＠uh_suite）
UH suite明洞｜明洞商圈必試和風新酒店　每房設大理石私人Spa＋1分鐘到地鐵站
UH suite 明洞每間房的裝修都採用了日式設計（IG＠uh_suite）
UH suite明洞｜明洞商圈必試和風新酒店　每房設大理石私人Spa＋1分鐘到地鐵站
每間房入面都設有一個大理石浴池（IG＠uh_suite）
UH suite明洞｜明洞商圈必試和風新酒店　每房設大理石私人Spa＋1分鐘到地鐵站
供客人享受私人Spa（IG＠luesnah__）

設有家庭房

酒店分為二人房、四人房、普通六人房，價錢由1000至4000港元不等，二人入住一晚最低由1,380港元起。而六人以上，又想浸浴的話亦可選擇家庭房。家庭房設有3間房間、廚房、客廳等，當然都少不了私人浴池。

查看明洞UH suite酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

UH suite明洞｜明洞商圈必試和風新酒店　每房設大理石私人Spa＋1分鐘到地鐵站
酒店分為二人房、四人房、普通六人房（Agoda圖片）
UH suite明洞｜明洞商圈必試和風新酒店　每房設大理石私人Spa＋1分鐘到地鐵站
六人以上，又想浸浴的話亦可選擇家庭房（Agoda圖片）
UH suite明洞｜明洞商圈必試和風新酒店　每房設大理石私人Spa＋1分鐘到地鐵站
家庭房設有3間房間、廚房、客廳等（Agoda圖片）

立即預訂明洞UH suite酒店：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

Klook.com

明洞商圈 位置便利

此外，UH suite 明洞距離明洞地鐵站只有1分鐘路程，地理位置上對旅客來說非常便利。加上明洞一向是首爾旅遊熱點，而酒店又位於熱鬧的商圈內，住客從酒店一下樓便能直達明洞購物街、餐廳等，絕對不用擔心難覓食。

UH suite明洞｜明洞商圈必試和風新酒店　每房設大理石私人Spa＋1分鐘到地鐵站
UH suite 明洞距離明洞地鐵站只有1分鐘路程。（IG＠iam_peungz）
UH suite明洞｜明洞商圈必試和風新酒店　每房設大理石私人Spa＋1分鐘到地鐵站
酒店亦位於熱鬧的商圈內（IG＠iam_peungz）

看完介紹有沒有很心動呢？若只想嘗試風呂浸浴或打卡，小編建議可以於旅程的最後1至2天安排入住，血拼最後衝刺一整天後，回房間浸個舒服的熱水浴，作為旅程的結尾！

UH suite 明洞店 （유에이치스위트 더 명동）

地址：首爾市 中區 明洞8街 47號｜서울 중구 명동8가길 47
交通：地鐵4號線 明洞站 10號出口 步行1分鐘

立即預訂明洞UH suite酒店：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

Klook.com

（全文完）

有線生活
首爾14間新酒店2023｜超近弘大、明洞　房內私人泳池／露天風呂　明洞斯坦福酒店CP高｜附交通方法
首爾酒店21間推介｜30秒行到弘大、明洞站　$321起享足浴＋露台私人浴池
問：酒店有甚麼特色？

答：UH suite明洞最特別之處，就是每間房入面都設有一個大理石浴池…詳情按此

問：UH suite 明洞交通方便嗎？

答：UH suite 明洞距離明洞地鐵站只有1分鐘路程…詳情按此

其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜村屋雪櫃藏殘肢　前夫父母、兄長被捕　警方料涉事單位租作肢解：很處心積慮
2023年02月24日
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回　前夫一家背景複雜　一文整合案情重點
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜消息：尋回死者頭顱　檢走湯煲內碎骨部分確認是頭骨
2023年02月26日
蔡天鳳碎屍案｜死者前夫落網、報稱不適送院　據悉身懷現金名錶　傳因出售豪宅套現鬧翻
2023年02月25日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone　求代尋機主疑呃錢　女乘客憑破綻識破：又係呢招？
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜據悉買千萬豪宅予前夫一家　欲套現鬧翻惹殺身之禍　前家翁曾任警長
2023年02月25日