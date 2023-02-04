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麥當勞外賣薯條必做　官方教「防腍秘技」　3步保持剛炸起的酥脆

  • Cory
  • 2023年02月04日
麥當勞外賣薯條必做　官方教「防腍秘技」　3步保持剛炸起的酥脆

麥當勞｜不少人都喜歡吃麥當勞薯條，可是有時薯條吃不完，打包又麻煩、丟掉又覺得可惜。近日，瑞典麥當勞就在官方TikTok帳號分享了打包薯條的隱藏絕技，只需簡單三下，便可將薯條盒摺成外賣盒，更可放入衣物口袋、手袋等打包帶回家慢慢享用，方便快捷。而想令薯條保持香脆，就由麥當勞前員工為你拆解當中秘訣！

麥當勞薯條打包絕技！官方教三下摺出外賣盒　放口袋超輕便｜附2招保持酥脆
不少人都喜歡吃麥當勞薯條，可是有時薯條吃不完，打包麻煩、丟掉又覺得可惜。（Unsplash圖片）

簡單三下摺外賣盒

瑞典麥當勞在官方TikTok帳號分享了打包薯條的隱藏絕技。第一下，將薯條盒兩邊的尖端向內摺並壓平；第二下，將盒的開口位壓平；第三下，將盒子高的那邊向內摺成一個蓋，再往前插入盒、壓平，簡單三下便可摺成外賣盒，大家快學習這技巧，下次再吃不完就不用浪費食物！

麥當勞薯條打包絕技！官方教三下摺出外賣盒　放口袋超輕便｜附2招保持酥脆
只需簡單三下，便可將薯條盒摺成外賣盒（[email protected]截圖）
麥當勞薯條打包絕技！官方教三下摺出外賣盒　放口袋超輕便｜附2招保持酥脆
更可放入袋打包帶回家慢慢享用（[email protected]截圖）

網民大讚方便

影片在TikTok上累積逾370萬人讚好，亦引來大批網民留言，大讚麥當勞的外盒設計聰明、不需要紙袋好方便；有人留言後悔太遲知道，表示：「發夢都沒有想到薯條盒還能這樣用」。不過就有人質疑誰會喜歡吃冷薯條，表明若新鮮薯條吃不完，2小時後變涼更不會再吃。亦有網民指，這個薯條外賣盒不能裝太多薯條，否則會壓爛，大約剩下一半左右才適用。

麥當勞薯條打包絕技！官方教三下摺出外賣盒　放口袋超輕便｜附2招保持酥脆
有人質疑誰會喜歡吃冷薯條（Unsplash圖片）

M記前員工教 2招保持酥脆

可是，即使有外賣盒裝起吃剩的薯條，原本香脆的薯條亦會隨時間變濕變腍。據《每日郵報》報道，一位麥當勞前員工Bruno Bouchet曾拆解，要防止脆薯條變腍，最大秘訣就是散熱！他說，首先一定要打開紙袋散熱，好讓水蒸氣散走，然後將薯條打平放於紙袋底部，漢堡包壓在上方保溫。Bruno Bouchet解釋，打平薯條能讓熱度從旁邊散走，而非上方的紙袋口，從而減慢它降溫速度，下次到麥當勞買外賣時試試吧！

麥當勞薯條打包絕技！官方教三下摺出外賣盒　放口袋超輕便｜附2招保持酥脆
麥當勞前員工曾拆解，要防止脆薯條變腍，最大秘訣就是散熱！（Unsplash圖片）

（全文完）

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問：將薯條盒摺成外賣盒很難嗎？

答：只需簡單三下，便可將薯條盒摺成外賣盒…詳情按此

問：薯條怎樣才可以不變腍？

答：一位麥當勞前員工曾拆解，要保持薯條酥脆，最大秘訣就是散熱！…詳情按此

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