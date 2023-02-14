一線搜查｜女子不滿用餐時限鬧侍應：抵你一世淨係攞最低工資　餐廳fb反擊獲網民激讚

近日網上流傳一條短片指，一名中年女士因餐廳提出限制用餐時間要求而大鬧食肆，大罵員工「一世淨係可以做Waiter，抵你哋一世都淨係攞到最低工資」。餐廳隨即於上周五（10日）於社交平台專頁發文反擊，帖文獲得一眾網民支持。

中年女士因餐廳限制用餐時間要求而大鬧食肆，更疑歧視餐飲從業員。（峇里堂 BaliTown＠FB）

東南亞菜印尼餐廳「峇里堂」，日前在社交平台以「欺凌和橫蠻霸道的本質是歧視 請停止歧視餐飲從業員」為題，公開事件片段。帖文指，上周五中午，餐廳開門營業不久便有中年女士內進，他們一行5人用餐。

餐廳稱，由於臨近午餐繁忙時間，侍應見客人未到齊，便向女士提醒餐廳有限時用餐規定，入座起計80分鐘，中年女士聞言即感不滿。餐廳指，「該位女士聽到有呢個「規條」後，就即刻好似上咗身咁，用粗暴嘅語調去謾罵我哋嘅同事」。

餐廳在社交平台以長文反擊。（峇里堂 BaliTown＠FB）

帖文引述該名女士指，餐廳尚餘多個空位，又指若非家中兩位八旬老人家想到餐廳用膳，根本不會光顧。餐廳員工起初亦曾多次安撫女士情緒，並提出不限用餐時間，惟女士更為激動，「點知佢仲嬲，話佢唔入，佢唔係乞衣，唔使施捨」。

更多熱門文章

警方揭Carousell最新釣魚詐騙 31賣家被騙信用卡資料失39萬 一招識穿假網站

大角咀搭的士小朋友嘔吐 港媽拒賠$500清潔費 律師拆解司機可否追討？

餐廳不滿員工疑被歧視

事後該名中年女士更說出攻擊性言論，「抵你哋淨係做Waiter，一世淨係可以做Waiter 。抵你哋一世都淨係攞到最低工資」，餐廳認為言論令員工感到被歧視。

中年女士說出攻擊性言論，「抵你哋淨係做waiter，一世淨係可以做waiter 。抵你哋一世都淨係攞到最低工資」。（峇里堂 BaliTown＠FB）

餐廳負責人後來把部分片段公開，「佢發表左歧視全香港餐飲業者嘅偉論。我哋節錄咗出嚟，以供公眾欣賞」，更用「冇侍應妳同妳80歲父母出街食咩呀？食風呀？」一句結束全文。

網民撐餐廳：一句得罪哂成個服務業

帖文一出，事件隨即引來網民關注，不少人怒斥中年女子的言論和行為，「一句得罪哂成個服務業」、「祝佢成世無Waiter serve佢」，餐廳長文反擊亦獲得一眾網民支持：「道理係你到。」

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

節目重溫請＜按此＞