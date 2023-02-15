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一線搜查｜天文台料2.16又凍又乾　一區得10度　幾時先回暖？

  • PL
  • 2023年02月15日
一線搜查｜天文台料2.16又凍又乾　一區得10度　幾時先回暖？

相信大家今日（15日）返工返學，都明顯感受到一股寒意，天文台預測今日市區最低氣溫只有12度。受乾燥的東北季候風影響，未來一兩日廣東沿岸天色普遍晴朗，風勢較大，而且低溫將持續，明日（16日）分區最低氣溫更加只有10度。隨著季候風在周末緩和，料屆時氣溫將回升。

一線搜查｜天文台料2.16又凍又乾　一區得10度　幾時先回暖？
天文台料2月16日早上寒冷。（西九文化區@fb）

天文台指，受乾燥的東北季候風影響，未來一兩日廣東沿岸天色普遍晴朗，風勢較大，預料明日氣溫介乎12度至19度，吹北至東北風4至5級，離岸間中6級，大致天晴及乾燥，相對濕度介乎50%至70%，早上寒冷。按照天文台自動分區天氣預報顯示，明日上午7時，新界多區如大埔、上水，都只有12度，打鼓嶺更加只有10度，大家出門需注意保暖。

一線搜查｜天文台料2.16又凍又乾　一區得10度　幾時先回暖？
天文台預料，明日上午打鼓嶺只有10度。（天文台網頁截圖）

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即睇2月16日早上7時各區氣溫：

  • 打鼓嶺：10度
  • 上水：12度
  • 流浮山：12度
  • 石崗：12度
  • 大埔：12度
  • 屯門：13度
  • 青衣：14度
  • 沙田：13度
  • 西貢：13度
  • 香港天文台：14度
  • 將軍澳：13度
  • 黃竹坑：14度
  • 坪洲：13度
  • 赤鱲角：14度
  • 長洲：12度
  • 橫瀾島：13度
一線搜查｜天文台料2.16又凍又乾　一區得10度　幾時先回暖？
本港氣溫料於周末回升。（天文台網頁截圖）

天文台指，季候風會在周末期間稍為緩和，沿岸地區氣溫回升，預料星期六（18日）、星期日（19日）最高氣溫分別為21度及22度，部分時間有陽光、大致多雲。另外，季候風補充會在下周初至中期抵達華南沿岸，該區早上清涼。

小心風寒效應

低溫加上大風，有可能產生「風寒效應」，令人體感受更強烈的冷意。天文台解釋，天氣寒冷時大風會將人體熱力向外散發，令人體感覺較冷；風速愈大，「風寒效應」影響愈大，當溫度跌至10度或以下，風寒效應就更明顯，這時候如果沒採取禦寒措施，短短數分鐘內便會出現不適。

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

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什麼是風寒效應？

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