一線搜查｜美孚樓下玩板車　兒子臉部遭撞瘀　港爸稱女子拒道歉反打人

近日，一名港爸於社交平台發文，指兒子在住所樓下玩板車期間，突然遭到一名女子推撞，令他臉部受傷。該名港爸稱，涉事女子不但未有停下來詢問孩子情況，反而想逃離現場，其後更動手打向現場另一名阻止她離開的港媽，最終報警求助。

港爸於社交平台發文，指兒子在住所樓下玩板車期間，遭到一名女子推撞。（FB群組＠Mei Foo美孚）

中年女子被指故意走近碰撞

2月22日，一名港爸於Facebook群組「Mei Foo 美孚」發文指，他的兒子與另外數名小朋友在住所附近玩板車，期間一名身穿粉紅色運動套裝的中年女子，疑似故意走近並碰撞。港爸表示當時不算多人，估計是女子推撞小朋友，但因看不清楚亦不肯定。

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一名身穿粉紅色運動套裝的中年女子，被指打人。（FB群組＠Mei Foo美孚）

女子出手打人！（FB群組＠Mei Foo美孚）

逃走不果打人 男童臉部瘀黑

港爸續指：「我小朋友大喊，塊面黑晒，這個女人不但沒有停下問下有沒有事，更一直在走，想逃離現場。」港爸稱，其後兒子朋友的媽媽追住她，要求對方至少道歉一聲，沒想到女子竟出手打人！從照片可見，涉事女子身體向前傾，疑是揮拳打向朋友媽媽臉部。另一張照片可以見到，受傷男童的右邊臉頰出現一大撻瘀黑，還留有淚痕。

受傷男童的右邊臉頰出現一大撻瘀黑。（FB群組＠Mei Foo美孚）

帖文引來不少美孚街坊留言，提出一定要報警，並帶小朋友去驗傷，更建議他可去管業處查看CCTV以作證據。

有港媽留言早前女兒曾遇類似事件。（FB群組＠Mei Foo美孚）

港爸更新：已經報了警

港爸表示事發後，曾向座頭管理員查詢，並會去管業處查看CCTV。其後，他亦更新帖文表示已報警：「已經報了警，警方已經開始工作。」最後，他提醒各位街坊要小心，特別是有小朋友的家長，多注意小童安全，以免發生不幸事件。

港爸提醒各位街坊要小心，特別是有小朋友的家長。（Unsplash圖片）

（全文完）

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