一線搜查｜蘋果洗後竟滲出紅色水珠　市民疑買到染色蘋果　專家解釋因清洗方式造成

食物安全關乎健康，市民自然特別緊張。免費電視77台節目《一線搜查》收到市民報料，懷疑在街邊檔買到「染色蘋果」，因為事主在洗蘋果後發現，蘋果表面滲出鮮紅色水珠！究竟這些紅水珠是甚麼呢？看下文專家解釋。

蘋果滲出紅色水珠，事主形容「第一次開眼界，點解會有啲咁嘅事發生」。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

100度滾水洗蘋果

陳小姐向《一線搜查》表示，早前於街邊檔買了兩個蘋果，回家後打算洗淨享用，卻驚見蘋果表面有紅色水珠，形容「第一次開眼界，點解會有啲咁嘅事發生」。陳小姐解釋，疫情期間她提高了衛生意識，曾聽說水果表面會有殘留農藥及細菌，她說：「我慣常用100度滾水浸洗蘋果，大約浸洗咗3分鐘左右，就行開做嘢，大約兩個鐘後返嚟，個蘋果會好似啲針頭咁咇啲紅色水出嚟，我擔心會唔會有啲化學物質嘅嘢喺裏面！」

實試滾水洗蘋果，會有甚麼效果？（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

專家指成因是「滾水」

食品與健康科學學系講師文嘉敏接受《一線搜查》訪問時表示，要將色素注射入蘋果很困難，色素也可能會滲進果肉，容易被消費者發現，因此將蘋果染色的可能性很低。文嘉敏估計，蘋果滲出紅色水珠很大程度是由於加熱所致，「熱力令到表面有啲物質溶咗出嚟！」

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蘋果浸熱水後滲出紅色水珠，而表面亦轉為淺啡色。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

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實測證加熱後滲出紅水珠

採訪隊實試將4個不同顏色蘋果在熱水中浸泡，結果發現紅蘋果確實會滲出紅色水珠，表皮亦會轉成淡啡色，而青蘋果則只會滲出透明水珠，所有蘋果的水珠經一段時間後，會形成結晶體。文嘉敏表示，有關現象是由於熱力令糖份從蘋果表皮滲出，青蘋果由於沒有太多花青素，因此只會滲出近似透明、帶糖份水珠，水份揮發後形成果糖結晶。

至於紅蘋果含花青素，而花青素本身是藍紫色，但由於蘋果有蘋果酸，酸性環境會令花青素轉變成紅色或粉紅色，因此滲出的糖份水珠便帶紅色。至於為何蘋果表面浸熱水後會轉為淺啡色，她解釋是由於經熱水浸泡後，蘋果水溶性維他命或抗氧化物質會流失，「俾你浸走晒」。

文嘉敏建議，清洗蘋果只需要用水喉水沖洗幾分鐘，足以沖走蘋果表面大部份細菌和去除蠟質。有關蘋果滲出紅色水珠報道，可於網上重溫《一線搜查》第168集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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