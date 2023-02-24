一線搜查｜雀鳥誤中「老鼠膠」個案增　市民強扯、剪羽毛　救鳥變害鳥｜附正確教鳥法

面對鼠患問題，不少人都會用「老鼠膠」捉老鼠，然而「老鼠膠」同時會誤捉雀鳥。免費電視77台節目《一線搜查》報道，有機構指被老鼠膠傷害的「中伏鳥」個案越來越多，而熱心市民救鳥時，由於錯用方法，往往救鳥變成害鳥。

雀鳥誤墮老鼠膠陷阱足以致命。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

今年首四周接收25隻「中伏鳥」

嘉道理農場暨植物園自2014年至2022年，共約接收了350隻被困老鼠膠的「中伏鳥」案例，然而到了2023年，單是首4星期，已接收了25隻「中伏鳥」，比去年同期9隻多得多。助理保育主任BIBI表示，雀鳥誤中老鼠膠可以帶來嚴重傷害，甚至致命。

圖中雀鳥狀態是已經清洗一次，原本情況更嚴重。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

血肉羽毛被老鼠膠「黐甩」

「佢好瘦，呢個都係其中一個黐咗老鼠膠一段時間，佢哋冇得食嘢，佢哋就會消瘦得好快。」助理保育主任BIBI拿著一隻受傷的鵲鴝（上圖），只見牠羽毛凌亂，甚至失去部份羽毛，露出血肉，而且精神狀態也很差。BIBI又舉例指另一隻受傷雀鳥的「尾脂腺」組織被老與膠「黐甩」，而「尾脂腺」作用是保持羽毛健康，「你想像下佢係監生俾人用膠黐走咗身體嘅一個部份，扯甩浸皮，對佢嚟講都係痛。」

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救鳥要小心，否則隨時令雀鳥傷上加傷。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

救鳥忌強硬扯出

遇到誤中老鼠膠的雀鳥，用錯方法拯救可能造成更大傷害。助理保育主任BIBI表示，曾有人將油淋在雀鳥身上，以為更容易從老鼠膠上分離出雀鳥，但油會令雀鳥失溫，足以致命。又有人強行將雀鳥扯出來，導致雀鳥骨折；也有人會直接剪掉羽毛，但BIBI解釋，雀鳥失去羽毛便不能飛行，「飛唔到就生存唔到。」

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BIBI解釋，正確的救鳥方法是「喺老鼠膠上面，雀仔冇黐到嘅地方，搵啲報紙或者雜誌將佢遮住咗先，等隻雀仔唔會黐到更加多面積，跟住將佢擺喺箱度保暖，拮啲窿俾佢唞氣，咁就盡快送過嚟俾我哋處理」。

BIBI又形容，老鼠膠是非常殘忍捕鼠方法，「我哋想移除老鼠，但唔係想折磨佢哋」。她希望市民能用替代方法對付鼠患，更重要是保持環境整潔，令到老鼠不易找到食物。有關雀鳥誤中老鼠膠報道，可於網上重溫《一線搜查》第169集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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