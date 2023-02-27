蔡天鳳碎屍案｜受害人遺體不齊全　殯儀從業者拆解3種殯儀方式　遺體修復是二次傷害？

28歲的名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殺害肢解、烹屍，案件震驚全港。殯儀從業員、facebook專頁「賣棺材的男孩」版主就事件在社交平台撰文，拆解殯儀流程，以及在遺體不齊全的情況下，可供選擇的3種殯儀方式。另有遺體修復師指，遺體修復未必是最佳方案，因為可能會對家屬造成二次傷害。

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殺害肢解，案件震驚全港。（有線新聞截圖）

更多香港奇案：

Facebook專頁「賣棺材的男孩」日前發文指，每當有遺體被發現後，警察及救護員便奉召到場。若救護員發現遺體已明顯沒有生命跡象，便會交由警方處理。警方會立刻封鎖現場，並在多角度拍攝現場狀況做蒐證，隨後通知政府運送遺體的車輛（俗稱黑箱車），將遺體運送往公眾殮房。

警方會立刻封鎖現場，多角度拍攝現場狀況做蒐證。（有線新聞截圖）

「賣棺材的男孩」版主指，當死者身份被確認後，警方會聯絡死者家屬，在警方陪同下辦理認屍手續及見法醫。法醫隨後會開始替遺體進行死因研究，並視乎各種狀況決定會否解剖遺體。正常情況下，公眾殮房數天後就會發出領取遺體證明書，以及俗稱「法醫紙」的Form 11文件，讓家屬辦理後續喪事。完成上述流程後，殯儀從業者便會與家屬接洽後事安排。

遺體不齊全 可供選擇的3種殯儀方式

發文指，香港能夠完全修復大面積遺體破損的服務有限，如果遺體為小面積不完整，本地也可能找到修復師處理，但如果處於大面積缺損，就有以下幾項的選擇，視乎家屬意願。

1. 把僅有的遺體全部放進靈柩，直接封棺，不作瞻仰遺容。

2. 找紙紮師傅將缺損之部位製作紙紮模型代替。

3. 在外地尋找遺體修復團隊來港替先人進行修復。

他表示，由於三種方式價目分別頗大，由於「第三點並不符合現代殯儀使用者追求平平平廉廉廉的社會消費價值觀」，成本太高的情況下，很少人會使用第三項方案。

減少對親友二次傷害

資深遺體防腐師及遺體修復師伍桂麟（Pazu）於Facebook專頁亦撰文表示，作為遺體修復保存者，「不能使軀殼化腐朽為神奇，但求保留逝者應有的尊嚴，為生者修復喪親而來的傷痕，減少傷痛畫面的二次傷害」，但有時在不同的原因及家庭條件下，遺體修復未必是最佳方案。

蔡天鳳慘遭殺害肢解，疑遭兇徒烹煮屍塊後棄置，部分遺體仍不知去向。（有線新聞截圖）

伍桂麟指，作為一各愛美人士，死者極可能希望在世的人只記起她最美的一面。客觀而言，「即使花大量時間動手修復，任何在遺體身上的較明顯的瑕疪會惹起對肢體本來面貌的想像」，雖然遺體有修復的可能性，但由於遺體缺損程度太大，修復效果不會太理想，親友在瞻仰遺容時，可能會受到二次傷害。他表示，遺體經初步重整後打包，更適合「封棺」再作儀式，以另一種方式追悼死者。

受害人蔡天鳳於21日失蹤，警方展開調查後，24日下午在大埔龍尾村一處民宅內發現其遺體。死者慘遭殺害肢解，碎屍存放於冰箱內，僅剩雙腿殘肢，不見頭、手、身等部位。被尋獲的雙腿殘肢中，大腿肉被削去見骨，只有小腿較為完整。警方在現場發現兩大鍋含有人體組織的肉湯。警方表示昨天（26 日）已尋回死者頭顱，部分遺體仍不知去向。

（全文完）