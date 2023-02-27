蔡天鳳碎屍案丨兇手為何要煮「人肉湯」？台灣法醫分析不是用來吃　背後動機揭開

蔡天鳳（Abby）日前被揭在大埔龍尾村村屋內遭肢解，更被煮成「人肉湯」，事件轟動全城。台灣媒體就此找來當地著名法醫高大成分析案情，高大成表示「分屍案100%是熟人所為」，又指出兇手費盡心力處理屍體，並將殘肢烹煮背後的動機。

蔡天鳳遭肢解，更被煮成「人肉湯」事件，轟動全城。（xxabbyc＠IG、有線新聞截圖）

法醫分析兇手「分屍」原因

28歲時裝界名媛蔡天鳳（Abby）於22日被通報失蹤，警方2日後（24日）在大埔龍尾村一間村屋內發現其被殺害，部份殘肢更被煮成「人肉湯」，最終揭發一宗駭人碎屍案。事件震驚全城，引起外界關注，連台灣傳媒亦有作出報導。

其中《東森電視》更找來當地著名資深法醫高大成分析案情，高大成指出，在台灣分屍案較少見，很多案件都不會分屍，而是桶屍，或棄屍在某個地方，反而香港和內地則有較多分屍案，他解釋，因為這兩個地方的戶籍不清楚，因此兇手犯案後，只要分屍便找不到人，「這個人報失蹤，就永遠都找不到。」

高大成又指，在法院上會認為分屍是凶殘行為，但從法醫角度來看，就會認為這是掩人耳目的行為，並表示「分屍案100%是熟人所為，怕大家認出這個人，尤其是把頭、手都剁掉的，更是因為指紋、臉部的問題，所以都會分屍丟掉。」

高大成指，從法醫角度來看，分屍是掩人耳目的行為。（有線新聞截圖）

烹煮「人肉湯」疑避驗DNA

高大成亦提到，蔡天鳳被殺害後，部分殘肢被煮成「人肉湯」的原因：「剁下來的碎肉煮熟，我認為他們不是要吃，疑犯可能想煮過後，驗DNA驗不出來，如果死者不知道是誰，那要怎麼知道疑犯是誰。」他又解釋「人肉湯」絕對不是吃用的原因：「為甚麼一定不是拿來吃？因為人活到20、30歲，肉很靭很難吃，動物活超過3年，肉質就不好吃，所以不可能吃這個，而且人肉的身體鹽份很高，吃了很鹹很難吃。」

高大成提到，蔡天鳳被殺害後，部分殘肢被煮成「人肉湯」的原因。（有線新聞截圖）

法醫推測「蔡天鳳碎屍案」兇手涉及3類職業

另外，高大成認為今次這宗分屍案十分縝密，「我一般來看，都有職業上的問題，不是流氓就是警察、軍人，絕對有人做過這行業，才能做到這樣。」最後，他亦分析了導致這宗碎屍案的原因：「就是情加上財務問題，然後產生仇恨，『情、財、恨』3樣都有，所以必死無疑。」

高大成認為蔡天鳳碎屍案十分縝密。（有線新聞截圖）

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（全文完）