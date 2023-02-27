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一線搜查｜長沙灣大廈平台「雜物山」戶主曝光　街坊指烏蠅多　更怕會火燭

  • 大C
  • 2023年02月27日
一線搜查｜長沙灣大廈平台「雜物山」戶主曝光　街坊指烏蠅多　更怕會火燭

免費電視77台節目《一線搜查》報道，長沙灣區內一座大廈平台，有人堆放大量雜物，有如一座「雜物山」。有附近街坊表示，擔心雜物山引起衛生問題之餘，更怕釀成火警。採訪隊找到該單位戶主，她是一位婆婆，她為何會儲起這座雜物山？

長沙灣大廈平台「雜物山」戶主曝光　街坊指烏蠅多　更怕會火燭
平台雜物堆疊如成年人高。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

街坊：火燭咪大件事

雜物山位於長沙灣順寧道一座住宅大廈平台，《一線搜查》採訪隊將雜物山影像給附近街坊觀看，他們異口同聲表示擔心衛生問題，如惹來老鼠、曱甴，更怕引起火警，「有人揼口煙仔，火燭咪大件事。」

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長沙灣大廈平台「雜物山」戶主曝光　街坊指烏蠅多　更怕會火燭
戶主是一位婆婆，她聲稱已掉了一半雜物。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

雜物山戶主是婆婆

《一線搜查》採訪隊於有大關大廈外找到雜物山單位戶主，她是一位婆婆，當時正推著手推車，上面有幾塊鐵皮。 當採訪隊提到雜物山時，她表示：「掉咗一半啦差唔多！」然後便轉身推著車仔離開，表示「趕住去賣」，然後再沒有回應採訪隊問題。

採訪隊隨著她去到回收點，只見她將車仔上鐵皮送到回收車上。有回收點人員透露，該位婆婆本身不住在該平台單位，又形容：「我哋唔要佢啲嘢……根本垃圾嚟。」

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長沙灣大廈平台「雜物山」戶主曝光　街坊指烏蠅多　更怕會火燭
有街坊指該平台原有簷篷遮蓋。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

雜物山平台原有簷篷遮蓋

有街坊透露，該個大廈平台原有簷篷遮蓋，因此一直沒留意到平台有座「雜物山」。直到日前簷篷拆走，雜物山才曝光。有住在對面大廈的居民向採訪隊表示：「都好多烏蠅走出嚟，同埋都持續咗一陣，其實我都唔知向邊度投訴。」

據當區區議員表示，食環署人員日前曾到涉事單位了解，表示願意替婆婆清走雜物，婆婆亦已同意，不過暫時未定下清理時間。有關雜物山報道，可於網上重溫《一線搜查》第170集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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問：平台雜物山在哪裡？

答：雜物山位於長沙灣順寧道一座住宅大廈平台…詳情按此

問：街坊對雜物山有甚麼意見？

答：街坊擔心雜物山引起衛生問題之餘，更怕釀成火警…詳情按此

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