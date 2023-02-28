一線搜查｜中港牌續牌驗車排長龍　 車主為預約日打千次電話　呻：遞表格都要排4個鐘

中港通關｜3月1日起解除口罩令，香港全面復常。而更早之前，中港運輸早已通關，大批中港牌車主，需要辦理續牌和驗車等手續，結果就造成排長龍現象。據電視77台節目《一線搜查》報道，有中港車車主每日打上千個電話都無法接通，即使打通了電話，預約好時間，但到現場仍要排隊數小時，批評運輸署制度過時。

跨境車輛檢驗中心外每天都有長長人龍。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

電話預約難 排隊時間超長

王先生（化名）表示，過去每年中港車都要辦一次續牌、驗車、買保險和申請禁區紙手續，但大家不會同一時間湧去申請，因此相安無事。然而，過去3年大部份中港車都沒有進入內地，因此毋需辦手續，直至中港通關後，車主便不約而同辦理手續。

然而，全港只得一個跨境車輛檢驗中心，王先生指今年加入新規定，車主必需事前電話預約時間，他稱每日至少打電話過千次，「我打極都打唔通，打咗一個禮拜，有一次俾我僥倖撞到一次（接通電話）」。然而，打通電話只是預約時間，「跟住去到又排囉……我嗰日搞咗4個幾鐘頭。」

王先生引述現場其他車主表示，單是排隊遞表格已4小時，「未做驗車，係遞表格時間都要4個鐘……仲要排隊買保險，再排隊俾錢，再排隊交表格去驗車。」

推薦閱讀

蔡天鳳碎屍案丨兇手為何要煮「人肉湯」？台灣法醫分析不是用來吃 背後動機揭開

蔡天鳳碎屍案｜受害人遺體不齊全 殯儀從業者拆解3種殯儀方式 遺體修復是二次傷害？

驗車程序只需幾分鐘便完成。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

車主形容辦手續制度過時

採訪隊下午去到位於元朗的跨境車輛檢驗中心，有排隊人士表示，當天已算少人，他曾試過排隊7小時。王先生引述曾有議員指出「中檢呢個地方已經爆晒（飽和）」，建議考慮引入私營驗車中心協助，但有關建議不了了之。他形容現時辦手續安排過時，「呢個安排80年代、舊式管理。」

王先生又表示，中港車輛牌照不能經網上處理，驗車再買保險後，還要申請禁區紙，同樣需要3、4小時。他指由於手續繁複又耗時，變相鼓勵車主付費請人代辦，「費用由1,500元至3,000元，睇你需要乜嘢項目。」

推薦閱讀

內地電話號碼開通懶人包 申請方法＋文件＋費用 一個途徑可照用WhatsApp

內地電話號碼申請 一卡兩號／內地副號／內地電話卡邊款好？3途徑優缺點看清

港車北上點算？

因通關導致中港車同一時期辦手續，固然只是短期現象，但王先生指出，港珠澳大橋開通增多了一個關口可讓車輛通過，政府又正準備開通「港車北上」，這些誘因都可能令跨境車輛檢驗中心工作量大增，「日後點算呢？永遠都係得一個地方。」運輸署表示已推出一系列簡化程序，盡快審批申請。有關中港車辦證排長龍全部內容，可於網上重溫《一線搜查》第171集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

推薦閱讀