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越南峴港新酒店10間2023　無邊泳池歎海景／親子友善／鄰近Han Market／人均$150起

  • 大C
  • 2023年04月10日
越南峴港新酒店10間2023　無邊泳池歎海景／親子友善／鄰近Han Market／人均$150起

越南峴港住宿2023｜一講IG上經常見到的打卡熱點 ── 巴拿山「佛手金橋」，可能你即時知道是越南峴港。但其實峴港作為越南旅遊勝地，更主要賣點是該市擁有30公里長海岸，包括多個風景優美的海灘，加上氣候宜人，因此又被稱為「東方夏威夷」。此外，峴港物價便宜，美食又多，難怪大受歡迎，以下為你推介10間近年新開幕的峴港高評分酒店。

目錄

  1. 峴港麗筠酒店 （Radisson Hotel Danang）
  2. 峴港海灘M套房酒店 （M SUITE Danang Beach）
  3. 海鹽套房酒店 （Sel de Mer Hotel & Suites）
  4. 峴港沙灘海濱酒店 （Le Sands Oceanfront Danang Hotel）
  5. 奇克蘭德峴港海灘酒店 （Chicland Danang Beach Hotel）
  6. 明端薩菲海洋酒店 （Minh Toan SAFI Ocean Hotel）
  7. 峴港斯特拉馬里斯海灘酒店 （Stella Maris Beach Danang）
  8. 峴港希爾頓酒店 （Hilton Da Nang）
  9. 峴港廣南新羅會標酒店 （Shilla Monogram Quangnam Danang）
  10. 峴港海安河濱酒店 （Haian Riverfront Hotel Da Nang）

峴港住宿【1】峴港麗筠酒店 （Radisson Hotel Danang）

峴港麗筠酒店又稱「峴港雷迪森飯店」，是一間位於海灘旁的5星級奢華酒店，輕鬆便可到海灘享受陽光和嬉水。酒店同時設有面向大海的無邊泳池，入住當然要去打卡。此外，酒店附近有很多餐廳選擇，還有便利店和超市，生活機能完善。

房間方面，酒店標準房型已相當寬敞，也有大型房可供大家庭入住，全部都面向海景。住客評價都大讚屋頂酒吧雞尾酒出色，酒店早餐美味。

峴港麗筠酒店 （Radisson Hotel Danang）

開幕年份：2022
房價：HKD$620 （雙床房，人均HKD$310起）
地址：170 Vo Nguyen Giap, 福美, 峴港, 越南

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2023峴港新酒店10間推介　在無邊泳池欣賞無敵海景／鄰近Han Ｍarket／人均$150起，峴港麗筠酒店 （Radisson Hotel Danang）
酒店設有面向大海的無邊泳池。（峴港麗筠酒店　Agoda.com圖片）
2023峴港新酒店10間推介　在無邊泳池欣賞無敵海景／鄰近Han Ｍarket／人均$150起，峴港麗筠酒店 （Radisson Hotel Danang）
酒店房間空間大而且有海景。（峴港麗筠酒店　Agoda.com圖片）

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2023峴港新酒店10間推介　在無邊泳池欣賞無敵海景／鄰近Han Ｍarket／人均$150起，峴港麗筠酒店 （Radisson Hotel Danang）
酒店位於海灘旁，位置優越。（峴港麗筠酒店　Agoda.com圖片）
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峴港住宿【2】峴港海灘M套房酒店 （M SUITE Danang Beach）

峴港海灘M套房酒店可以說就在海灘之上，一走出去便可直奔海。酒店坐擁如此優秀位置，當然也有一個面對大海的天台無邊泳池，無敵景觀，加上時尚設計，單看酒店介紹圖片已經有訂房衝動。此外，酒店附近有許多餐館和商店，晚上外出享受美食和感受當地風土人情也是輕易而舉。對於這間小巧的精品酒店，住客都給予極高評價。

峴港海灘M套房酒店 （M SUITE Danang Beach）

開幕年份：2021
房價：HKD$650 （雙床房，人均HKD$325起）
地址：Lot 08 Vo Nguyen Giap Street, Son Tra District, 福美, 峴港, 越南

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2023峴港新酒店10間推介　在無邊泳池欣賞無敵海景／鄰近Han Ｍarket／人均$150起，峴港海灘M套房酒店 （M SUITE Danang Beach）
天台無邊泳池，無敵景觀，設計時尚。（峴港海灘M套房酒店　Agoda.com圖片）
2023峴港新酒店10間推介　在無邊泳池欣賞無敵海景／鄰近Han Ｍarket／人均$150起，峴港海灘M套房酒店 （M SUITE Danang Beach）
酒店房間空間十分大。（峴港海灘M套房酒店　Agoda.com圖片）

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2023峴港新酒店10間推介　在無邊泳池欣賞無敵海景／鄰近Han Ｍarket／人均$150起，峴港海灘M套房酒店 （M SUITE Danang Beach）
酒店可以說就在海灘之上，一走出去便可直奔海。（峴港海灘M套房酒店　Agoda.com圖片）
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峴港住宿【3】海鹽套房酒店 （Sel de Mer Hotel & Suites）

海鹽套房酒店離熱門景點的美溪海灘不遠，步行約10分鐘可達，設計走簡約時尚路線，擁有面對海景的無邊際泳池和池畔餐廳。酒店最吸引的是房間，不單設計寬敞又乾淨舒適，而且面海的房間都採用可以全開的落地窗，更可直接欣賞到日出美景，景觀實在無可挑剔。

海鹽套房酒店 （Sel de Mer Hotel & Suites）

開幕年份：2019
房價：HKD$520 （雙人房，人均HKD$260起）
地址：92 Vo Nguyen Giap St., Man Thai Ward, Son Tra Dist , Da Nang City, 福美, 峴港, 越南

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2023峴港新酒店10間推介　在無邊泳池欣賞無敵海景／鄰近Han Ｍarket／人均$150起，海鹽套房酒店 （Sel de Mer Hotel & Suites）
酒店擁有面對海景的無邊際泳。（海鹽套房酒店 　Agoda.com圖片）
2023峴港新酒店10間推介　在無邊泳池欣賞無敵海景／鄰近Han Ｍarket／人均$150起，海鹽套房酒店 （Sel de Mer Hotel & Suites）
面向海景的房間均可欣賞到日出。（海鹽套房酒店 　Agoda.com圖片）

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2023峴港新酒店10間推介　在無邊泳池欣賞無敵海景／鄰近Han Ｍarket／人均$150起，海鹽套房酒店 （Sel de Mer Hotel & Suites）
酒店設計走簡約時尚路線。（海鹽套房酒店 　Agoda.com圖片）

峴港住宿【4】峴港沙灘海濱酒店 （Le Sands Oceanfront Danang Hotel）

峴港沙灘海濱酒店於2022年開業，位置非常靠近海灘，同時有泳池設於高層，還可加購「漂浮早餐」，面對無敵海景於泳池上享用，這畫面當然最適合拍照打卡IG分享！

酒店另一吸引賣點是適合親子入住，酒店標準房足有42平方米大，同時設有多種大型房型，全部有海景，酒店內有兒童遊戲室，更重要的是12歲以下兒童可免費入住！

峴港沙灘海濱酒店 （Le Sands Oceanfront Danang Hotel）

開幕年份：2022
房價：HKD$500 （雙床房，人均HKD$250起）
地址：28 Vo Nguyen Giap, Man Thai, Son Tra, Danang, 福美, 峴港, 越南

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2023峴港新酒店10間推介　在無邊泳池欣賞無敵海景／鄰近Han Ｍarket／人均$150起，峴港沙灘海濱酒店 （Le Sands Oceanfront Danang Hotel）
酒店泳池設於高層，還可加購「漂浮早餐」（峴港沙灘海濱酒店 Agoda.com圖片）
2023峴港新酒店10間推介　在無邊泳池欣賞無敵海景／鄰近Han Ｍarket／人均$150起，峴港沙灘海濱酒店 （Le Sands Oceanfront Danang Hotel）
酒店標準房足有42平方米大。（峴港沙灘海濱酒店 Agoda.com圖片）

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2023峴港新酒店10間推介　在無邊泳池欣賞無敵海景／鄰近Han Ｍarket／人均$150起，峴港沙灘海濱酒店 （Le Sands Oceanfront Danang Hotel）
酒店另一吸引賣點是適合親子入住。（峴港沙灘海濱酒店 Agoda.com圖片）

峴港住宿【5】奇克蘭德峴港海灘酒店 （Chicland Danang Beach Hotel）

奇克蘭德峴港海灘酒店又稱「奇克蘭酒店」，全酒店露台都種滿植物，離遠便會看到一幢建築被綠色植物包裹著，不怕找不到。除了外觀別樹一格外，據說客房設計靈感來自日式極簡主義，客房設計簡約且配上大地色系，加上露台的植物，予人舒服寧靜感覺。

酒店的無邊泳池與客房一樣坐擁海景，可以近距離看見大海和沙灘。據住客評價所講，酒店早餐豐富美味，酒店內的按摩服務也很高質。

奇克蘭德峴港海灘酒店 （Chicland Danang Beach Hotel）

開幕年份：2019
房價：HKD$500 （雙人房，人均HKD$250起）
地址：210 Vo Nguyen Giap, My Khe Beach, Son Tra, Da Nang, 福美, 峴港, 越南

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2023峴港新酒店10間推介　在無邊泳池欣賞無敵海景／鄰近Han Ｍarket／人均$150起，奇克蘭德峴港海灘酒店 （Chicland Danang Beach Hotel）
店的無邊泳池與客房一樣坐擁海景。（奇克蘭德峴港海灘酒店 Agoda.com圖片）
2023峴港新酒店10間推介　在無邊泳池欣賞無敵海景／鄰近Han Ｍarket／人均$150起，奇克蘭德峴港海灘酒店 （Chicland Danang Beach Hotel）
據說客房設計靈感來自日式極簡主義。（奇克蘭德峴港海灘酒店 Agoda.com圖片）
2023峴港新酒店10間推介　在無邊泳池欣賞無敵海景／鄰近Han Ｍarket／人均$150起，奇克蘭德峴港海灘酒店 （Chicland Danang Beach Hotel）
全酒店露台都種滿植物，酒店外觀已是打卡景點。（奇克蘭德峴港海灘酒店 Agoda.com圖片）

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峴港住宿【6】明端薩菲海洋酒店 （Minh Toan SAFI Ocean Hotel）

明端薩菲海洋酒店又稱「明托安海洋酒店」，距離機場只需約15至20分鐘車程，￼非常方便。此外，與大部份峴港高評分住宿一樣，酒店只要1分鐘即可到達美溪海灘，同樣有無邊泳池，直望無敵海景。

酒店設備新穎，設計時尚，房間非常新淨寬闊，睡床又大又舒服。酒店有免費自行車可借用，附近有不少商店、餐廳和按摩店，外出逛逛非常方便。最後值得一提，酒店容許兩名6歲以下兒童免費入住，性價比極高。

明端薩菲海洋酒店 （Minh Toan SAFI Ocean Hotel）

開幕年份：2020
房價：HKD$300 （雙人房，人均HKD$150起）
地址：224 Vo Nguyen Giap, My Khe Beach, 福美, 峴港, 越南

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2023峴港新酒店10間推介　在無邊泳池欣賞無敵海景／鄰近Han Ｍarket／人均$150起，明端薩菲海洋酒店 （Minh Toan SAFI Ocean Hotel）
酒店有無邊泳池，直望無敵海景。（明端薩菲海洋酒店 Agoda.com圖片）
2023峴港新酒店10間推介　在無邊泳池欣賞無敵海景／鄰近Han Ｍarket／人均$150起，明端薩菲海洋酒店 （Minh Toan SAFI Ocean Hotel）
房間非常新淨寬闊，睡床又大又舒服。（明端薩菲海洋酒店 Agoda.com圖片）

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2023峴港新酒店10間推介　在無邊泳池欣賞無敵海景／鄰近Han Ｍarket／人均$150起，明端薩菲海洋酒店 （Minh Toan SAFI Ocean Hotel）
酒店容許兩名6歲以下兒童免費入住，性價比極高。（明端薩菲海洋酒店 Agoda.com圖片）

峴港住宿【7】峴港斯特拉馬里斯海灘酒店 （Stella Maris Beach Danang）

峴港斯特拉馬里斯海灘酒店對面就是著名的米卡沙灘，周邊有不少食店和商店，離熱鬧市中心區域不過5分鐘車程，也可以向酒店借用自行車，騎車到峴港大教堂和龍橋等熱門景點觀光。

酒店房間寬敞更坐擁無敵海景，設計高雅。早餐有越式也西式，餐廳晚上餐廳供應越南風味餐與海鮮料理。最吸引的當然是頂樓的泳池和酒吧，欣賞海景，視野極佳！

峴港斯特拉馬里斯海灘酒店 （Stella Maris Beach Danang）

開幕年份：2019
房價：HKD$300 （雙床房，人均HKD$150起）
地址：03 Vo Van Kiet Street, Phuoc My Ward, Son Tra District, Da Nang City, Vietnam, 福美, 峴港, 越南

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2023峴港新酒店10間推介　在無邊泳池欣賞無敵海景／鄰近Han Ｍarket／人均$150起，峴港斯特拉馬里斯海灘酒店 （Stella Maris Beach Danang）
酒店最吸引的當然是頂樓的泳池和酒吧。（峴港斯特拉馬里斯海灘酒店 Agoda.com圖片）
2023峴港新酒店10間推介　在無邊泳池欣賞無敵海景／鄰近Han Ｍarket／人均$150起，峴港斯特拉馬里斯海灘酒店 （Stella Maris Beach Danang）
酒店房間寬敞更坐擁無敵海景，設計高雅。（峴港斯特拉馬里斯海灘酒店 Agoda.com圖片）

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2023峴港新酒店10間推介　在無邊泳池欣賞無敵海景／鄰近Han Ｍarket／人均$150起，峴港斯特拉馬里斯海灘酒店 （Stella Maris Beach Danang）
峴港斯特拉馬里斯海灘酒店對面就是著名的米卡沙灘，周邊有不少食。（峴港斯特拉馬里斯海灘酒店 Agoda.com圖片）

峴港住宿【8】峴港希爾頓酒店 （Hilton Da Nang）

峴港希爾頓酒店位於市中心，地理位置優越，鄰近著名的龍橋和Bach Dang街，可以輕鬆步行到峴港的購物和商業中心，例如大型室內市場Han market（譯作：瀚市場／漢市場／韓市場／韓江市場）。到峴港海灘也只需5分鐘車程，離機場也不過10分鐘。

酒店充滿富麗堂皇氣派，所有設施如餐廳和兒童遊樂室都超大，健身房24小時開放，還有俯瞰漢江（瀚江）的室外溫水游泳池。另外，房間也是相當寬敞，部份房間還可以看到山茶半島的觀音像。酒店接受6歲以下兒童免費入住，如果小朋友年齡尚小，設施齊全規模又大的峴港希爾頓酒店值得考慮。

峴港希爾頓酒店 （Hilton Da Nang）

開幕年份：2019
房價：HKD$740 （雙人房，人均HKD$370起）
地址： 50 Bach Dang St, Hai Chau District, 海州, 峴港, 越南

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2023峴港新酒店10間推介　在無邊泳池欣賞無敵海景／鄰近Han Ｍarket／人均$150起，頓酒店 （Hilton Da Nang）
酒店充滿富麗堂皇氣派，所有設施如餐廳和兒童遊樂室都超大。（峴港希爾頓酒店 Agoda.com圖片）
2023峴港新酒店10間推介　在無邊泳池欣賞無敵海景／鄰近Han Ｍarket／人均$150起，頓酒店 （Hilton Da Nang）
希爾頓酒店有俯瞰漢江（瀚江）的室外溫水游泳池。（峴港希爾頓酒店 Agoda.com圖片）

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2023峴港新酒店10間推介　在無邊泳池欣賞無敵海景／鄰近Han Ｍarket／人均$150起，頓酒店 （Hilton Da Nang）
酒店部份房間還可以看到山茶半島的觀音像。（峴港希爾頓酒店 Agoda.com圖片）

峴港住宿【9】峴港廣南新羅會標酒店 （Shilla Monogram Quangnam Danang）

如果你傾向入住面積大、樓層高的酒店，推介你入住廣南新羅會標酒店。酒店旁邊就有一個沙灘，面積非常大，游泳池、健身室和餐廳也是非常寬敝，而且設施光潔如新，讓住客感受到酒店的氣派和高質素。此外，房間也十分寬敝，內裡的備品可免費使用，另一優點是可以容許兩名6歲以下兒童免費入住。

峴港廣南新羅會標酒店 （Shilla Monogram Quangnam Danang）

開幕年份：2020
房價：HKD$1200 （雙人房，人均HKD$600起）
地址：Lac Long Quan st., Dien Ngoc, Dien Ban, Quang Nam province, Vietnam, 和海, 峴港, 越南

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2023峴港新酒店10間推介　在無邊泳池欣賞無敵海景／鄰近Han Ｍarket／人均$150起，峴港廣南新羅會標酒店 （Shilla Monogram Quangnam Danang）
酒店旁邊就有一個沙灘，面積非常大。（峴港廣南新羅會標酒店 Agoda.com圖片）
2023峴港新酒店10間推介　在無邊泳池欣賞無敵海景／鄰近Han Ｍarket／人均$150起，峴港廣南新羅會標酒店 （Shilla Monogram Quangnam Danang）
房間也十分寬敝，內裡的備品可免費使用。（峴港廣南新羅會標酒店 Agoda.com圖片）

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2023峴港新酒店10間推介　在無邊泳池欣賞無敵海景／鄰近Han Ｍarket／人均$150起，峴港廣南新羅會標酒店 （Shilla Monogram Quangnam Danang）
酒店設施光潔如新，讓住客感受到酒店的氣派和高質素。（峴港廣南新羅會標酒店 Agoda.com圖片）

峴港住宿【10】峴港海安河濱酒店 （Haian Riverfront Hotel Da Nang）

峴港許多高評分酒店都在海灘旁，峴港海安河濱酒店則位於河畔，而且靠近市內景點Han Ｍarket大型室內市場（譯作：瀚市場／漢市場／韓市場／韓江市場），更可步行到峴港大教堂、情人橋和博物館等景點，非常推介喜歡逛街和購物的旅客。

酒店房間寬敞乾淨，又可以欣賞到市內景點龍橋和河流，而且12歲以下兒童可免費入住。酒店頂樓泳池可以飽覽市內景色，住客評價大讚早餐美味，一樓咖啡廳住客用餐又可打八折。如果想多品嚐不同美食，附近就有大量餐廳食店。

峴港海安河濱酒店 （Haian Riverfront Hotel Da Nang）

開幕年份：2020
房價：HKD$350 （雙人房，人均HKD$275起）
地址：182 Bach Dang, Hai Chau, 海州, 峴港, 越南

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2023峴港新酒店10間推介　在無邊泳池欣賞無敵海景／鄰近Han Ｍarket／人均$150起，峴港海安河濱酒店 （Haian Riverfront Hotel Da Nang）
酒店頂樓泳池可以飽覽市內景色。（峴港海安河濱酒店 Agoda.com圖片）
2023峴港新酒店10間推介　在無邊泳池欣賞無敵海景／鄰近Han Ｍarket／人均$150起，峴港海安河濱酒店 （Haian Riverfront Hotel Da Nang）
酒店房間寬敞乾淨，又可以欣賞到市內景點龍橋和河流。（峴港海安河濱酒店 Agoda.com圖片）

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2023峴港新酒店10間推介　在無邊泳池欣賞無敵海景／鄰近Han Ｍarket／人均$150起，峴港海安河濱酒店 （Haian Riverfront Hotel Da Nang）
峴港海安河濱酒店則位於河畔，而且靠近市內景點Han Ｍarket大型室內市場。（峴港海安河濱酒店 Agoda.com圖片）
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（全文完）

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峴港哪間酒店擁有無敵海景？

峴港不少酒店都坐落於海灘旁，例如峴港海灘M套房酒店便是，因此擁有無敵海景…按此看詳情

峴港有甚麼景點？

最著名的是巴拿山「佛手金橋」，還有龍橋及購物必去Han market…按此看詳情

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