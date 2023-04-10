越南峴港新酒店10間2023　無邊泳池歎海景／親子友善／鄰近Han Market／人均$150起

越南峴港住宿2023｜一講IG上經常見到的打卡熱點 ── 巴拿山「佛手金橋」，可能你即時知道是越南峴港。但其實峴港作為越南旅遊勝地，更主要賣點是該市擁有30公里長海岸，包括多個風景優美的海灘，加上氣候宜人，因此又被稱為「東方夏威夷」。此外，峴港物價便宜，美食又多，難怪大受歡迎，以下為你推介10間近年新開幕的峴港高評分酒店。

目錄

峴港住宿【1】峴港麗筠酒店 （Radisson Hotel Danang）

峴港麗筠酒店又稱「峴港雷迪森飯店」，是一間位於海灘旁的5星級奢華酒店，輕鬆便可到海灘享受陽光和嬉水。酒店同時設有面向大海的無邊泳池，入住當然要去打卡。此外，酒店附近有很多餐廳選擇，還有便利店和超市，生活機能完善。

房間方面，酒店標準房型已相當寬敞，也有大型房可供大家庭入住，全部都面向海景。住客評價都大讚屋頂酒吧雞尾酒出色，酒店早餐美味。

峴港麗筠酒店 （Radisson Hotel Danang）

開幕年份：2022

房價：HKD$620 （雙床房，人均HKD$310起）

地址：170 Vo Nguyen Giap, 福美, 峴港, 越南

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酒店設有面向大海的無邊泳池。（峴港麗筠酒店 Agoda.com圖片）

酒店房間空間大而且有海景。（峴港麗筠酒店 Agoda.com圖片）

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酒店位於海灘旁，位置優越。（峴港麗筠酒店 Agoda.com圖片）

峴港住宿【2】峴港海灘M套房酒店 （M SUITE Danang Beach）

峴港海灘M套房酒店可以說就在海灘之上，一走出去便可直奔海。酒店坐擁如此優秀位置，當然也有一個面對大海的天台無邊泳池，無敵景觀，加上時尚設計，單看酒店介紹圖片已經有訂房衝動。此外，酒店附近有許多餐館和商店，晚上外出享受美食和感受當地風土人情也是輕易而舉。對於這間小巧的精品酒店，住客都給予極高評價。

峴港海灘M套房酒店 （M SUITE Danang Beach）

開幕年份：2021

房價：HKD$650 （雙床房，人均HKD$325起）

地址：Lot 08 Vo Nguyen Giap Street, Son Tra District, 福美, 峴港, 越南

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天台無邊泳池，無敵景觀，設計時尚。（峴港海灘M套房酒店 Agoda.com圖片）

酒店房間空間十分大。（峴港海灘M套房酒店 Agoda.com圖片）

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酒店可以說就在海灘之上，一走出去便可直奔海。（峴港海灘M套房酒店 Agoda.com圖片）

峴港住宿【3】海鹽套房酒店 （Sel de Mer Hotel & Suites）

海鹽套房酒店離熱門景點的美溪海灘不遠，步行約10分鐘可達，設計走簡約時尚路線，擁有面對海景的無邊際泳池和池畔餐廳。酒店最吸引的是房間，不單設計寬敞又乾淨舒適，而且面海的房間都採用可以全開的落地窗，更可直接欣賞到日出美景，景觀實在無可挑剔。

海鹽套房酒店 （Sel de Mer Hotel & Suites）

開幕年份：2019

房價：HKD$520 （雙人房，人均HKD$260起）

地址：92 Vo Nguyen Giap St., Man Thai Ward, Son Tra Dist , Da Nang City, 福美, 峴港, 越南

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酒店擁有面對海景的無邊際泳。（海鹽套房酒店 Agoda.com圖片）

面向海景的房間均可欣賞到日出。（海鹽套房酒店 Agoda.com圖片）

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酒店設計走簡約時尚路線。（海鹽套房酒店 Agoda.com圖片）

峴港住宿【4】峴港沙灘海濱酒店 （Le Sands Oceanfront Danang Hotel）

峴港沙灘海濱酒店於2022年開業，位置非常靠近海灘，同時有泳池設於高層，還可加購「漂浮早餐」，面對無敵海景於泳池上享用，這畫面當然最適合拍照打卡IG分享！

酒店另一吸引賣點是適合親子入住，酒店標準房足有42平方米大，同時設有多種大型房型，全部有海景，酒店內有兒童遊戲室，更重要的是12歲以下兒童可免費入住！

峴港沙灘海濱酒店 （Le Sands Oceanfront Danang Hotel）

開幕年份：2022

房價：HKD$500 （雙床房，人均HKD$250起）

地址：28 Vo Nguyen Giap, Man Thai, Son Tra, Danang, 福美, 峴港, 越南

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酒店泳池設於高層，還可加購「漂浮早餐」（峴港沙灘海濱酒店 Agoda.com圖片）

酒店標準房足有42平方米大。（峴港沙灘海濱酒店 Agoda.com圖片）

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酒店另一吸引賣點是適合親子入住。（峴港沙灘海濱酒店 Agoda.com圖片）

峴港住宿【5】奇克蘭德峴港海灘酒店 （Chicland Danang Beach Hotel）

奇克蘭德峴港海灘酒店又稱「奇克蘭酒店」，全酒店露台都種滿植物，離遠便會看到一幢建築被綠色植物包裹著，不怕找不到。除了外觀別樹一格外，據說客房設計靈感來自日式極簡主義，客房設計簡約且配上大地色系，加上露台的植物，予人舒服寧靜感覺。

酒店的無邊泳池與客房一樣坐擁海景，可以近距離看見大海和沙灘。據住客評價所講，酒店早餐豐富美味，酒店內的按摩服務也很高質。

奇克蘭德峴港海灘酒店 （Chicland Danang Beach Hotel）

開幕年份：2019

房價：HKD$500 （雙人房，人均HKD$250起）

地址：210 Vo Nguyen Giap, My Khe Beach, Son Tra, Da Nang, 福美, 峴港, 越南

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店的無邊泳池與客房一樣坐擁海景。（奇克蘭德峴港海灘酒店 Agoda.com圖片）

據說客房設計靈感來自日式極簡主義。（奇克蘭德峴港海灘酒店 Agoda.com圖片）

全酒店露台都種滿植物，酒店外觀已是打卡景點。（奇克蘭德峴港海灘酒店 Agoda.com圖片）

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峴港住宿【6】明端薩菲海洋酒店 （Minh Toan SAFI Ocean Hotel）

明端薩菲海洋酒店又稱「明托安海洋酒店」，距離機場只需約15至20分鐘車程，￼非常方便。此外，與大部份峴港高評分住宿一樣，酒店只要1分鐘即可到達美溪海灘，同樣有無邊泳池，直望無敵海景。

酒店設備新穎，設計時尚，房間非常新淨寬闊，睡床又大又舒服。酒店有免費自行車可借用，附近有不少商店、餐廳和按摩店，外出逛逛非常方便。最後值得一提，酒店容許兩名6歲以下兒童免費入住，性價比極高。

明端薩菲海洋酒店 （Minh Toan SAFI Ocean Hotel）

開幕年份：2020

房價：HKD$300 （雙人房，人均HKD$150起）

地址：224 Vo Nguyen Giap, My Khe Beach, 福美, 峴港, 越南

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酒店有無邊泳池，直望無敵海景。（明端薩菲海洋酒店 Agoda.com圖片）

房間非常新淨寬闊，睡床又大又舒服。（明端薩菲海洋酒店 Agoda.com圖片）

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酒店容許兩名6歲以下兒童免費入住，性價比極高。（明端薩菲海洋酒店 Agoda.com圖片）

峴港住宿【7】峴港斯特拉馬里斯海灘酒店 （Stella Maris Beach Danang）

峴港斯特拉馬里斯海灘酒店對面就是著名的米卡沙灘，周邊有不少食店和商店，離熱鬧市中心區域不過5分鐘車程，也可以向酒店借用自行車，騎車到峴港大教堂和龍橋等熱門景點觀光。

酒店房間寬敞更坐擁無敵海景，設計高雅。早餐有越式也西式，餐廳晚上餐廳供應越南風味餐與海鮮料理。最吸引的當然是頂樓的泳池和酒吧，欣賞海景，視野極佳！

峴港斯特拉馬里斯海灘酒店 （Stella Maris Beach Danang）

開幕年份：2019

房價：HKD$300 （雙床房，人均HKD$150起）

地址：03 Vo Van Kiet Street, Phuoc My Ward, Son Tra District, Da Nang City, Vietnam, 福美, 峴港, 越南

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酒店最吸引的當然是頂樓的泳池和酒吧。（峴港斯特拉馬里斯海灘酒店 Agoda.com圖片）

酒店房間寬敞更坐擁無敵海景，設計高雅。（峴港斯特拉馬里斯海灘酒店 Agoda.com圖片）

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峴港斯特拉馬里斯海灘酒店對面就是著名的米卡沙灘，周邊有不少食。（峴港斯特拉馬里斯海灘酒店 Agoda.com圖片）

峴港住宿【8】峴港希爾頓酒店 （Hilton Da Nang）

峴港希爾頓酒店位於市中心，地理位置優越，鄰近著名的龍橋和Bach Dang街，可以輕鬆步行到峴港的購物和商業中心，例如大型室內市場Han market（譯作：瀚市場／漢市場／韓市場／韓江市場）。到峴港海灘也只需5分鐘車程，離機場也不過10分鐘。

酒店充滿富麗堂皇氣派，所有設施如餐廳和兒童遊樂室都超大，健身房24小時開放，還有俯瞰漢江（瀚江）的室外溫水游泳池。另外，房間也是相當寬敞，部份房間還可以看到山茶半島的觀音像。酒店接受6歲以下兒童免費入住，如果小朋友年齡尚小，設施齊全規模又大的峴港希爾頓酒店值得考慮。

峴港希爾頓酒店 （Hilton Da Nang）

開幕年份：2019

房價：HKD$740 （雙人房，人均HKD$370起）

地址： 50 Bach Dang St, Hai Chau District, 海州, 峴港, 越南

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酒店充滿富麗堂皇氣派，所有設施如餐廳和兒童遊樂室都超大。（峴港希爾頓酒店 Agoda.com圖片）

希爾頓酒店有俯瞰漢江（瀚江）的室外溫水游泳池。（峴港希爾頓酒店 Agoda.com圖片）

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酒店部份房間還可以看到山茶半島的觀音像。（峴港希爾頓酒店 Agoda.com圖片）

峴港住宿【9】峴港廣南新羅會標酒店 （Shilla Monogram Quangnam Danang）

如果你傾向入住面積大、樓層高的酒店，推介你入住廣南新羅會標酒店。酒店旁邊就有一個沙灘，面積非常大，游泳池、健身室和餐廳也是非常寬敝，而且設施光潔如新，讓住客感受到酒店的氣派和高質素。此外，房間也十分寬敝，內裡的備品可免費使用，另一優點是可以容許兩名6歲以下兒童免費入住。

峴港廣南新羅會標酒店 （Shilla Monogram Quangnam Danang）

開幕年份：2020

房價：HKD$1200 （雙人房，人均HKD$600起）

地址：Lac Long Quan st., Dien Ngoc, Dien Ban, Quang Nam province, Vietnam, 和海, 峴港, 越南

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酒店旁邊就有一個沙灘，面積非常大。（峴港廣南新羅會標酒店 Agoda.com圖片）

房間也十分寬敝，內裡的備品可免費使用。（峴港廣南新羅會標酒店 Agoda.com圖片）

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酒店設施光潔如新，讓住客感受到酒店的氣派和高質素。（峴港廣南新羅會標酒店 Agoda.com圖片）

峴港住宿【10】峴港海安河濱酒店 （Haian Riverfront Hotel Da Nang）

峴港許多高評分酒店都在海灘旁，峴港海安河濱酒店則位於河畔，而且靠近市內景點Han Ｍarket大型室內市場（譯作：瀚市場／漢市場／韓市場／韓江市場），更可步行到峴港大教堂、情人橋和博物館等景點，非常推介喜歡逛街和購物的旅客。

酒店房間寬敞乾淨，又可以欣賞到市內景點龍橋和河流，而且12歲以下兒童可免費入住。酒店頂樓泳池可以飽覽市內景色，住客評價大讚早餐美味，一樓咖啡廳住客用餐又可打八折。如果想多品嚐不同美食，附近就有大量餐廳食店。

峴港海安河濱酒店 （Haian Riverfront Hotel Da Nang）

開幕年份：2020

房價：HKD$350 （雙人房，人均HKD$275起）

地址：182 Bach Dang, Hai Chau, 海州, 峴港, 越南

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酒店頂樓泳池可以飽覽市內景色。（峴港海安河濱酒店 Agoda.com圖片）

酒店房間寬敞乾淨，又可以欣賞到市內景點龍橋和河流。（峴港海安河濱酒店 Agoda.com圖片）

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峴港海安河濱酒店則位於河畔，而且靠近市內景點Han Ｍarket大型室內市場。（峴港海安河濱酒店 Agoda.com圖片）

（全文完）