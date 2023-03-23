銀山溫泉酒店7大推介｜一泊二食／私人露天風呂／日式懷石料理／家庭房可供6人住

銀山溫泉住宿2023｜銀山溫泉位在山形縣花澤市的山谷中，是東北屈指可數的人氣溫泉勝地。短短的銀山溫泉街設有數間特色溫泉酒店，有可以眺望四周山群的露天浴池、復古懷舊氣氛濃厚的裝潢、提供一泊二食方案等。《有線生活》將介紹7間銀山溫泉的精選旅宿，如果喜歡日式的泡湯文化，絕對不能錯過！

銀山溫泉位在山形縣花澤市的山谷中，是東北屈指可數的人氣溫泉勝地。（lapulapu133＠unsplash）



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目錄：

銀山溫泉

銀山溫泉保留著舊時街道景觀，洋溢著20世紀初期的大正浪漫日本風情。銀山溫泉最經典的景色，莫過於雪花片片飄落四周，為銀山溫泉街景蓋上一層白濛濛的雪景。尤其是冬天的夜晚，被白雪覆蓋的溫泉街上照著溫和的燈光，相當夢幻，非常適合悠閑地漫步街頭。據說早期日本電視劇《阿信》和日本動漫電影《千與千尋》都在這取景，是絕對不容錯過的溫泉聖地！

銀山溫泉設有公共浴場及足湯供旅客免費使用，可以純入浴不住宿，人人都能在充滿大自然氣息中享受溫泉。

銀山溫泉交通

JR新幹線+巴士

從JR東京站搭乘「山形新幹線」至JR大石田站轉搭「銀山花笠號巴士」至銀山溫泉站下車，總車程約4小時

從JR仙台站出發

1. 從JR仙台站 > 「仙山線」 > JR山形站 > 「山形新幹線」 > JR大石田站 > 「銀山花笠號巴士」 > 銀山溫泉，總車程約3小時

2. 從JR仙台站 > 「仙山線」 > JR羽前千歲站 > 「山形線」 > JR大石田站 > 「銀山花笠號巴士」 > 銀山溫泉，總車程約3小時30分

銀山溫泉酒店｜1. 能登屋旅館（Notoya Ryokan）－《千與千尋》油屋原型 百年歷史湯屋建築 一泊二食 洞窟風呂

銀山溫泉最熱門、也最難訂的旅館莫過於「能登屋旅館」，據說這裡就是電影動畫《千與千尋》湯婆婆的油屋取材之景點，更被列為登錄有形文化遺產，酒店外觀及屋前延伸的紅色小橋，成為不少觀光客夢幻的打卡場景。

能登屋旅館一共有15間客房，溫泉又可分為大浴場、觀景露天溫泉和包場的洞窟溫泉。展望露天浴池還能直接欣賞到銀山溫泉主要景點「白銀瀑布」！酒店提供一泊二食，晚餐能享用到著名的尾花澤牛等當地食材，超值得一去！

據說這裡就是電影動畫《千與千尋》湯婆婆的油屋取材之景點。（meguri_rest＠IG）

紅橋成為了必打卡點。（meguri_rest＠IG）

能登屋列為登錄有形文化遺產。（Trip.com）

酒店大廳。（Trip.com）

晚餐能享用到著名的尾花澤牛等當地食材。（Trip.com）

露天觀景温泉。（Trip.com）

能登屋旅館（Notoya Ryokan）

地址：山形県尾花沢市大字銀山新畑446

交通：銀山溫泉巴士站步行約5分鐘

價錢：價格：HK$2798／晚（人均HK$1399）

銀山溫泉酒店｜2. 仙峽之宿 銀山莊（Ginzanso）－一泊二食 私人露天風呂 面向河濱山脈 可供6人住

仙峽之宿 銀山莊坐落於銀山河畔，步行 6 分鐘可達銀山溫泉區，地理位置相當方便。酒店設有40間客房，浴場內的溫泉池種類相當多，部分客房設有私人露天風呂，能夠遠離人群，好好在酒店內享受溫泉！如果喜歡大眾池的開放感，銀山莊大眾溫泉浴場也相當舒適。銀山莊設有一泊二食，大多選用當季食材烹調而成，酒店還有免費提供熱巧克力和咖啡供旅客享用，相當貼心。

酒店提供標準日式風格房，營造了平靜的氛圍，每間客房都面向河流和山脈，加上大片的玻璃採光，住客可以在酒店邊浸溫泉，邊欣賞窗外的銀山山雪風景和鳥瞰景觀，十分寫意。

房間寬敞，空間感極大。（Trip.com）

部分客房設有私人露天風呂，能夠遠離人群，好好在酒店內享受溫泉。（Trip.com）

戶外露天風呂，可以變浸溫泉邊欣賞街外美景。（Trip.com）

雙人浴池，具有私密性。（Trip.con）

公共浴池，面向山脈。（Trip.com）

是一個能夠讓旅客充分休息的地方。（Trip.com）

酒店每個月都會有不同的菜單，提供高品質的料理饗宴。（Trip.com）

仙峽之宿 銀山莊（Ginzanso）

地址：山形県尾花沢市大字銀山新畑85

交通：銀山溫泉巴士站步行約1分鐘

價格：HK$2691／晚（人均HK$1345.5）

銀山溫泉酒店｜3. 旅館 藤屋（Fujiya Inn）－120萬枝檜木柱外牆 現代玻璃採光 懸空樓梯 私人露天貸切風呂

藤屋旅館設有3種房型，8間客房，備有5間不同主題的獨立風呂，24小時開放，隨時享受溫泉帶來的治癒感。酒店由建築大師隈研吾改造設計，捨棄富麗堂皇的旅館內裝，改成僅有三層樓的木造建築，整個外牆被120萬枝檜木柱子緊緊包住，大片玻璃窗增加採光，內部的懸空樓梯和極簡風格，晚上看起來就像在發光一樣，很有設計巧思。每間客房都能眺望溫泉街景，十分用心。

值得一提的是，藤屋旅館設有5種各自不同風格的溫泉能夠包場使用，是喜歡不受打擾且喜愛設計旅館的人之首選，極具私密性。

整個外牆被120萬枝檜木柱子緊緊包住。（Trip.com）

內部的懸空樓梯，晚上看起來就像在發光一樣，很有設計巧思。（Trip.com）

酒店設有3種房型，房間寬闊。（Trip.com）

整體採用日式簡約風格。（Trip.com）

半露天浴池能夠看到出面景色。（Trip.com）

酒店不設大眾浴池，極具私密性。（Trip.com）

旅館 藤屋（Fujiya Inn）

地址：山形縣尾花澤市銀山新畑443

交通：銀山溫泉巴士站步行約5分鐘

價格：HK$4000／晚（人均HK$2000）

銀山溫泉酒店｜4. 古勢起屋別館（Kosekiya Bekkan）－一泊二食 懷古和風式建築 室內浴池 眺望銀山川美景

古勢起屋別館位在銀山溫泉街上，是銀山莊的姊妹酒店，房客可以免費使用銀山莊的溫泉設施，相當貼心。酒店設有15間客房，最多可供6人住，房間寬敞的空間讓人能夠悠閒放鬆。另外，酒店貼心的準備了西式床組與日式床組，方便客人選擇自己舒服的睡眠環境。

客房內大多使用榻榻米地板，擺設典雅，極具日式氛圍。另外，古勢起屋別館一泊二食的方案大多使用在地的特色食材，像是 A4 等級以上的尾花澤牛與當地生產的「つや姬」白米等。

酒店外觀，相當氣派。（Trip.com）

室內風呂，空間感大。（Trip.com）

客房內大多使用榻榻米地板，擺設典雅，極具日式氛圍。（Trip.com）

房間寬闊，可供6人住。（Trip.com）

古勢起屋別館（Kosekiya Bekkan）

地址：山形縣尾花沢市銀山温泉417

交通：銀山溫泉巴士站步行約10分鐘

價格：HK$1811／晚（人均HK$905.5）

銀山溫泉酒店｜5. 瀧與蕎麥之宿 瀧見館－俯瞰白銀瀑布 180度群山環繞 露天溫泉風呂 必吃尾花澤蕎麥麵

無論是喜歡夏天翠綠的山景，或是冬天白雪覆蓋的美景，瀑布與蕎麥之宿 瀧見館都是相當出色的選擇！瀧與蕎麥之宿 瀧見館是一間位於銀山溫泉街最高處的傳統日式建築的民宅式旅館，彷彿隱居在銀山溫泉裏。酒店設有14間客房，日式客房寬敞舒適，酒店設有夢幻的露天溫泉，在房間內就能看到街外美景。露天溫泉被180度群山圍繞，可以在旅館內俯瞰白銀瀑布，更可以在群山環繞的美景下浸溫泉，欣賞到林間隨著四季變換的風光。

酒店提供一泊二食，以蕎麥麵起家的瀧見館，尾花澤蕎麥麵最為有名，最要求蕎麥麵的彈性與水源的品質，因此蕎麥麵吃起來彈牙又充滿香氣，是他們的必吃美食。

房間寬闊，採用傳統日式建築風格。（ trip.com ）

空間感大，適合親子旅行。（ trip.com ）

客房能夠看到外面景色，推開落地窗就能夠直接踏入雪地。（ trip.com ）

設有室內風呂。（ trip.com ）

露天風呂， 180度被群山圍繞。（ trip.com ）

風景因四季而轉換。（ trip.com ）

邊浸溫泉邊欣賞壯觀的雪景。（ trip.com ）

酒店外觀。（ trip.com）

瀑布與蕎麥之宿 瀧見館

地址：山形県尾花沢市銀山新畑中山522

交通：銀山溫泉巴士站步行約15分鐘

價格：HK$1652／晚（人均HK$826）

銀山溫泉酒店｜6. 松本旅館（Ginzan Onsen Ryokan Matsumoto）－車站免費接送 溫馨居家氛圍 24小時開放溫泉

松本旅館設有10間客房，可供4人入住。酒店採用溫馨居家風格，裝潢簡約卻不失質感，仿若置身於家中般輕鬆自在。酒店提供免費的接駁車服務，如果需要酒店接送，可以先從網站預約，相當貼心。

酒店設有24小時開放的溫泉，能夠在自己喜歡的時間，隨時泡銀山溫泉。 酒店採用一泊二食，酒店提供山形牛鐵板燒、烤香魚等美食，超適合度假。

酒店給人一種溫馨的感覺。（ Agoda.com ）

酒店設有咖啡站及郵箱。（ Agoda.com ）

酒店門口。（ Agoda.com ）

酒店採用溫馨居家風格，裝潢簡約卻不失質感。（Agoda.com）

松本旅館（Ginzan Onsen Ryokan Matsumoto）

地址：山形県尾花沢市大字銀山新畑421

交通：銀山溫泉巴士站步行約5分鐘

價格：HK$1652／晚（人均HK$826）

銀山溫泉酒店｜7. 古山閣（Kozankaku）－一泊兩食 日式懷石料理 四季鏝繪浮雕 貸切獨立風呂

古山閣採用典雅的傳統木造外觀設計，步行 1 分鐘可至銀山溫泉區，地理位置相當方便。酒店設有傳統日式的榻榻米和室，能夠面對銀山溫泉街景，在房內陽台即可一覽銀山溫泉老街風情。客房寬闊，窗上鮮艷的四季鏝繪浮雕是古山閣外觀最大的特色。酒店設有一泊二食方案，住客能夠享用豐盛的晚餐及早餐。另外，古山閣設貸切獨立風呂，具有私密性。

酒店外觀。（tripadvisor.com）

房間寬闊，能夠看到外面街外景色。（Trip.com）

設有貸切獨立風呂，具有私密性。（ trip.com ）

設有小型客廳。（tripadvisor.com）

一泊二食方案。（tripadvisor.com）

古山閣（Kozankaku）

地址：山形県尾花沢市銀山温泉423

交通：銀山溫泉巴士站步行約?分鐘

價格：HK$2174／晚（人均HK$1087）

（全文完）