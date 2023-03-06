一線搜查｜中年男女闖隧道自由行　網民猜測：唔夠錢俾落車？　行入隧道是否犯法？

隧道都可以行？近日網上社交平台流傳兩張相片，一對男女在行車隧道內行走，當時隧道內有一條長長的車龍，兩人疑逆線而行，女子更走上旁邊的石壆，而男子則指著其中一輛車子，疑正與車內的人對話。事件引起網民熱議，不少人認為相當危險，亦有人猜測兩人在隧道行走的原因。

近日網上社交平台流傳兩張相片，一對男女在行車隧道內行走。（車am L（香港群組）＠FB）

中年男女「隧道自由行」

多名網民在社交平台上載相片，以「隧道自由行」、「隧道截的士」等為題發帖。從相中可見，一對男女在行車隧道內行走，並且疑似逆線而行。其中身穿黑色上衣、束起頭髮及背著斜孭袋的女子，更手持手機走上了旁邊的石壆，而隨行男子則「手指指」，疑似正與車內的人說話。

一對男女在行車隧道內行走，並且疑似逆線而行。（車am L（香港群組）＠FB）

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網民猜測：唔夠錢俾咪落車囉

當時隧道有一條長長的車龍，有多輛紅色的士及私家車，由於上載照片的網民未有交代時間及詳情，未知兩人為何會出現在隧道，因此引起網民熱議及無限遐想。有網民猜測，兩人疑因的士車費太貴，於是選擇下車行出隧道，自行前往目的地，「見到不停跳錶，頂唔住落車」、「可能太塞車個咪錶不停跳，最後俾錢，然後自己行去隧道出口」、「唔夠錢俾咪落車囉」、「佢係咪諗住唔使俾隧道錢」、「慳返啲隧道費」。

女子更走上了旁邊的石壆，而隨行男子則「手指指」，疑似正與車內的人說話。（車am L（香港群組）＠FB）

網民質疑：點樣可以行到落去？

亦有網民質疑兩人如何進入隧道，「可以行入隧道嘅咩」、「點樣可以行到落去」、「無奇不有」、「又俾佢哋行到入隧道先好嘢」、「隧道口個保安剩係瞓覺」。另外，有一名網民則在留言區分享一段影片，同樣拍到兩人在隧道內行走，網民表示自己正是當時其中一輛的士的乘客，並指出事發於「中環灣仔繞道出灣仔北位」。

有一名網民分享一段影片，表示自己正是當時其中一輛的士的乘客，同樣拍到兩人在隧道內行走。（Raymond Chu＠FB）

此外，有網民直言兩人在隧道行走相當危險，有機會釀成交通意外。亦有人指出，在隧道內行走屬違法行為，應該報警處理。而根據香港法例第368章《行車隧道（政府）規例》，行人、單車、三輪車等，均不准進入任何政府行車隧道，違者最高罰款港幣5,000元及監禁6個月。

（全文完）

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