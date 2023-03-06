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一線搜查｜油麻地便利店門外貼告示　問路每次收$10　店方：員工沒義務與責任指路

  • Kathy Lo
  • 2023年03月06日
一線搜查｜油麻地便利店門外貼告示　問路每次收$10　店方：員工沒義務與責任指路

現今科技發達，如果要搵路使用手機地圖導航非常方便，但仍有不少人找不到目的地時，會到附近店鋪向店員問路。近日網上討論區瘋傳一則「問路費一次$10蚊」的貼文，表示油麻地有便利店門外張貼告示，表明會向問路者徵收問路費，每次10元，事件掀起網民激辯。

一線搜查｜油麻地便利店收「問路費」每次$10　店方：員工沒義務與責任指路
油麻地有便利店門外張貼了一則告示，上面寫著「問路費一次$10蚊」。（連登討論區圖片）

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日前一名網民在網上討論區上傳一張照片，內容指油麻地有便利店門外張貼了一則告示，上面寫著「問路費一次$10蚊」，告示指店舖員工沒有義務、責任提供道路指引的服務：「如態度不好，那是應該的，沒有誰欠誰」。

一線搜查｜油麻地便利店收「問路費」每次$10　店方：員工沒義務與責任指路
便利店強調店舖員工沒有義務、責任提供道路指引的服務。(Li [email protected])

該告示隨即在內地及台灣的社交網站及討論區瘋傳，引來網民熱議。有人推測可能是問路次數過於頻繁，店員已經被問到非常煩厭，或嚴重影響工作，逼不得已地貼出告示，徵收問路費，以減少被打擾的次數。

一線搜查｜油麻地便利店門外貼告示　問路費每次收$10　店方：員工沒義務與責任指路
油麻地是本港旅客集中地之一。（Airam [email protected]

網民估計：應該日日都好多人問路

有網民體諒店方稱：「資本主義，用者自付好合理」。也有網民認為，告示不是真的想收費，而是希望不要再有人進店問路。「應該係日日都好多人入去問路問到發脾氣」、「佢咁貼得其實應該係好嚴重先咁啫」、「似係俾人鬧完唔識路先咁貼」、「而家問路啲人好巴閉㗎，唔該都唔識講」、「有Google map都要問路」、「一日十個八個嚟問都冇咗幾個鐘」。

不過也有網民指店鋪態度囂張，不同意其做法。「條街咁多鋪頭，剩係得你一間？」、「都係幫吓人，你去外國都會問路」、「其實答人問路都係幾句啫，唔知咪唔知，唔使講到咁嘅」。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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問：便利店為甚麼被放上討論區？

答：便利店門外張貼告示，表明會向問路者徵收問路費，每次10元，事件掀起網民激辯…詳情按此

問：網民持甚麼意見？

答：有人認為明碼實價沒有問題，亦有人指收費會損害城市形象…詳情按此

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