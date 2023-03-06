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【每日樓市】6/3/2023

  • i-Cable
  • 2023年03月06日

【有線財經】每日樓市

周末一手交投創近7個月最旺，但新地、華懋兩大發展商，齊齊放慢推盤節奏。何文田瑜一去年宣傳1A期，如今變陣以1B期應市，伙數一下子少數百伙，對推盤部署有何影響？
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