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【每日樓市】6/3/2023
i-Cable
2023年03月06日
【有線財經】每日樓市
周末一手交投創近7個月最旺，但新地、華懋兩大發展商，齊齊放慢推盤節奏。何文田瑜一去年宣傳1A期，如今變陣以1B期應市，伙數一下子少數百伙，對推盤部署有何影響？
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