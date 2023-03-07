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【每日樓市】7/3/2023
i-Cable
2023年03月07日
【有線財經】每日樓市
元朗單幢盤雨後推出首批68伙價單，折實平均呎價14,491元，屬元朗站、朗屏站一帶的新盤之中，近年較低的開價，亦會看看項目三房示範單位。
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