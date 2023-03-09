領展供股權首日上板　股東是否「焗供」？　如何整合碎股？

【有線新聞】領展「五供一」供股權開始交易，股東是否只可以「焗供」？出售供股權會否得不償失？供股多出的碎股又應該如何整合？

領展早前宣布「世紀供股」，供股權首日上板，股東在下周四收市前可以在公開市場上買賣供股權，股份代號為2915。領展今次採用「五供一」方式，即是每手100股供20股，供股價44.2元；「一手黨」如果選擇供股，就需要斥資884元，手上亦會多出20股碎股。

領展過去三年合共派息約8.8元，一手收息約882元，換言之股東如果持股三年，今次供股就等於將過去三年利息全數歸還領展。

交易碎股成本一般較高，如想避免持有碎股，可以購入供股權湊夠數。以持有一手為例，買入4份供股權就能將多出的20股碎股，合成100股變為一手。股東如不想供股，亦可在市場上出售供股權套現，但要衡量供股權的現價以及相關的交易成本。由於供股後領展股本將擴大，如果股東不採取任何行動，股權就會被攤薄。

元宇證券基金投資總監林嘉麒：「接下來領展的派息會較過去一、兩年好，以長遠價值來看應該考慮供股。其實你碎股沒有影響收息，都是以每股計，只是影響未來沽這手貨可能會牽涉碎股。如果你想靈活一點的話，當然就供夠一手。供股權的數量不會太多，實質上價值真的不多，但沽出都好過沒有，不供的話就當然要沽，幾元都是錢。」