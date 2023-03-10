美國矽谷銀行突宣布批股集資22.5億美元　股價單日急挫逾60%

【有線財經】 專門為初創企業融資的美國矽谷銀行因投資失利，突然宣布批股集資20幾億美元，引發市場對於金融業資金風險的憂慮。

聯儲局過去一年大幅加息，導致債價急跌，在疫情期間投資900幾億美元買入美國國債等長期債券的矽谷銀行，因而出現巨額虧損，宣布發行普通股和可轉換優先股，集資22.5億美元，並蝕讓全數270億美元的可銷售證券，來填補資金缺口。

一向營運良好、實力強大的矽谷銀行突然「爆煲」，觸發股價單日暴跌60%，創歷來最大跌幅，市值蒸發96億美元。市場擔憂流動性風險會蔓延至整個美國銀行界，其他銀行股股債同樣急挫，摩根大通等四大行的市值一夜蒸發524億美元。

分析指矽谷銀行主要為科技初創企業提供資金，由於初創公司不斷「燒錢」，但獲得的融資減少，令銀行存款不斷下降，加上投資的債券急跌，雙重夾擊下，觸發今次危機。

多間基金巨頭都建議企業由矽谷銀行轉走資金，彭博引述知情人士指，矽谷銀行金融集團行政總裁緊急召開電話會議，希望客戶保持冷靜，強調公司資金仍然充裕。

評級機構穆迪和標準普爾因應事件，已調低矽谷銀行的信用評級，標普同時將母公司矽谷銀行金融集團評級由「BBB」降至「BBB-」。