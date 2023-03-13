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【每日樓市】13/3/2023 樓市復蘇步伐未穩
i-Cable
2023年03月13日
【有線財經】每日樓市
樓市復蘇期，大單位需求仍然偏弱、買家情緒冷靜，均一一反映在新盤銷情之上，今個星期最少4個新盤推出，來自元朗、屯門、藍田及何文田，代理就相信如果銷情向好，只會愈賣愈貴。
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