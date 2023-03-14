矽銀爆煲｜滙控擬注資20億鎊保英國業務　分析：效用仍需觀察　大摩：暫未見協同效應

【有線新聞】滙控收購矽谷銀行的英國分行，將注資20億英鎊，以確保照常營運。分析指仍要觀察收購，能否產生協同效應，擴大滙控初創企業客戶市場。

滙控以象徵式1英鎊收購矽谷銀行的英國分行，進一步披露細節。彭博報道指，滙控行政總裁祈耀年星期一在電話會議向科技投資者表示，將投入20億英鎊流動資金，以確保矽谷銀行英國繼續照常營運，英國滙豐發言人確認有關金額。

滙控早前發出的新聞稿指，今次交易資金來自現有資源，認為收購具有戰略意義，將提高銀行在創科領域板塊的參與，但滙控未有說明新收購業務，會否保留品牌獨立運營。

有分析指滙控希望藉收購，擴大初創企業客戶市場，但能否產生協同效應仍要觀察。意博金融合伙人鄧聲興：「如意算盤是有協同效應，但是否打得響仍要觀察，因始終滙控的強項不是歐美市場，過去歐美市場表現只是一般，強項是大中華區、財富管理、零售銀行。之前很多聲音要求專注、甚至分拆業務，今次會否引起其他投資者不滿。」

大摩認為收購矽谷銀行英國，對滙控的影響將視乎日後注資規模，目前在業務上未見到協同效應。瑞信指滙控去年底一級資本比率14%，認為以象徵式1英鎊買入14億英鎊有形資產，將提升一級資本比率9點子。高盛就認為規模相當小，只輕微利好資本狀況。