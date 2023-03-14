SVB｜聯儲局將調查矽谷倒閉　「苦主」集體起訴管理層　拜登：投資者需承擔風險

【有線新聞】矽谷銀行倒閉震動金融市場，聯儲局將調查事件。有投資者集體起訴矽谷銀行，質疑管理層隱瞞風險令他們蒙受損失，美國總統拜登表示銀行投資者不會得到保障，需要自行承擔風險。

美國矽谷銀行突然倒閉引發市場恐慌，外界抨擊聯儲局監管銀行體系不力，當局決定就事件展開內部調查，審視監管情況，並在5月前公布調查結果。副主席巴爾將會親自領導調查，他在一份聲明中提到聯儲局應該保持謙虛的態度，仔細徹查矽谷銀行事件，並從中汲取經驗。聯儲局主席鮑威爾同樣發聲明，指需要就事件展開透明及迅速的調查。

矽谷銀行破產令投資者淪為「苦主」，彭博報道指有銀行股東已提出集體訴訟，控告管理層欺詐及影響股價，沒有事先披露利率上升，將加速銀行擠提的風險，甚至帶來無法補救的業務損害。

美國總統拜登指銀行存戶可以得到保障，但投資者就要自行承擔損失。拜登：「美國人可保存信心，知道銀行體系安全，當你們有需要時便可在銀行取出存款，在這些銀行存款的全國小企業也可放心向工人支薪及付清帳單。銀行投資者就不會得到保護，他們清楚投資風險，當風險沒有得到回報，投資者就會有虧損，資本主義就是如此運作。」

另一邊廂，美國證券交易委員會就指正密切留意市場，以防有人在矽谷銀行倒閉之際，在市場上進行不當交易行為，損害投資者利益。