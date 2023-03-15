SVB爆煲｜聯儲局擬收緊中小銀行監管　彭博揭矽銀倒閉前細節

【有線新聞】美國矽谷銀行突然倒閉，震散存戶信心。據報聯儲局考據收緊中小型銀行的監管規定，司法及監管部門亦正調查，矽谷銀行管理層有否涉及不當股票交易。

美國矽谷銀行等3間銀行倒閉，打擊市場對中小型銀行的信心。《華爾街日報》引述消息指聯儲局考慮收緊監管要求，重點針對資產規模介乎1000億至2500億美元的中小型銀行，估計有20多間銀行受影響。當局會將應用於大型銀行的監管原則延伸到中小型銀行身上，包括引入嚴格的資本及流動性要求、加強壓力測試，以及評估銀行抵禦經濟衰退的能力等。

另一方面，更多矽谷銀行倒閉前的細節曝光。彭博報道矽谷銀行首席風險官職位，原來有大部分時間都是懸空，前任首席風險官去年4月離職，但要到12月才有人接替。聯儲局已經跟進事件，作為倒閉調查中的一部分。

據報司法部及證券交易委員會亦正調查矽谷銀行高層有否涉及不當行為，包括出售股票時有否違反交易規則。矽谷銀行行政總早前被揭發在銀行公布錄得重大虧損前幾日，出售價值360萬美元的持股，其他高層過去兩年亦合計沽售8400萬美元股票，引發外界批評管理層有內幕交易的嫌疑。

除了調查，彭博引述消息報道監管部門亦開始為已被接管的Signature Bank，接觸潛在買家。聯邦存款保險公司亦已經設立數據室，方便潛在買家進行盡職調查。