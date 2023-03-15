美科企裁員潮持續　Meta第二輪裁員料達一萬人　蘋果擬減發獎金凍結職位

【有線新聞】美國科技企業繼續「瘦身」節流，Facebook母公司Meta將展開第二輪裁員行動，裁減人數將高達一萬人，規模超過早前市傳的數千人。另一間科企蘋果公司據報計劃減少向員工發放獎金，並會凍結職位。

美國經濟前景未明，科技企業裁員潮持續。Facebook母公司Meta計劃進一步裁員一萬人，並停止招聘約5,000個職位，以節省成本及提升效率。今次已是六個月以來公司第二輪裁員，首輪裁員亦已裁走一萬人。

行政總裁朱克伯格發表聲明，表示公司需要做好準備應對經濟長期變化，所以要精簡架構和重組業務，未來幾個月將進行多輪裁員以及降低招聘率，率先被裁減的將會是招聘部門，其後在四月及五月就輪到技術部門及業務團隊。

另一間科技巨企蘋果公司亦正部署節流行動。彭博引述消息指雖然蘋果未有正式宣布大規模裁員，但就計劃減少向員工發放獎金，並將凍結更多職位，員工離職後的空缺亦暫時不會填補。蘋果公司傳統上會在每年四月及十月發放獎金及晉升員工，但今年四月將停止有關行動，預料只會在十月發放一次獎金。

近幾個月來，亞馬遜、Google母公司Alphabet等多間大型科技公司已先後大規模裁員，統計網站數據顯示，今年以來已出手裁員的科企數目已超過480家，受影響人數接近14萬。