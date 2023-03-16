瑞信陷流動性危機向央行借500億緩困　據報多國施壓瑞士政府出手

【有線新聞】被最大股東「閂水喉」的瑞信陷入流動性危機。瑞士央行承諾必要時出手救亡，瑞信亦隨即向央行借入500億瑞郎，令資金危機暫時得到紓緩。

美國矽谷銀行危機剛剛受控之際，瑞士第二大銀行瑞信又因為流動性緊張問題震動全球，市場擔心瑞信「爆煲」將會釀成另一場金融風暴。路透引述消息指多個國家向瑞士政府施壓，要求當局出手干預。瑞士央行雖然認為瑞信的資本符合系統要求，但承諾必要時會出手「救亡」，向瑞信提供資金援助。

瑞信表示已根據擔保貸款及流動性機制，立即向瑞士央行借入500億瑞郎，以增強流動性。集團將以優質資產作抵押，並會同時斥資30億瑞郎回購部分債務證券，集團強調回購有助管理債務及改善利息開支。

瑞信之所以令全球金融市場陷入恐慌，全因去年曾向瑞信「泵水」15億瑞郎的沙特阿拉伯國家銀行表明絕對不會再擔任「白武士」，除了監管因素外，更有其他原因，但沒有再進一步解釋。

有「末日博士」之稱的魯賓尼認為瑞信是「大到不能救」，所以絕不能輕視這場危機。經濟學家魯賓尼：「最大問題是，瑞信可能『大到不能倒』，但規模亦大到難以被拯救。不清楚（瑞士）是否與美國一樣，聯邦系統有足夠資源策劃救援。如果瑞信發生事故，將會引發系統性影響，不單是歐洲金融系統，全球金融系統都受影響。」

為了自救，瑞信亦都推出獎金計劃，為500名高級員工設立逾3億瑞郎獎金，但先決條件是集團未來數年能夠扭虧為盈。