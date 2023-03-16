百度發表文心一言 承認現階段產品不是完美

【有線財經】懂得說四川話，懂得寫新聞稿，不用30秒就可以製作海報及短片，這個是百度最新推出的AI 產品文心一言 ，它被稱為中國版ChatGPT。百度董事長李彥宏在發布會上展示，文心一言在文學創作、商業文案創作、數理推算、中文理解、多模態生成，五個使用場景中的綜合能力。但他承認現階段文心一言並不完美，有時會發現明顯錯誤，發布是因為有市場需求。百度董事長李彥宏：「Google、Facebook、Meta和亞馬遜，其實都沒有真正發布同類型、同級別的產品，所以百度是第一個。從我自己在內測的過程當中，體驗文心一言的能力來說，確實也不能說是完美。我們的客戶、我們的合作夥伴在等著用這樣的技術，大家都在催，我們需要盡早把它發表出來。」

未知是否如李彥宏所說，產品未算完美，今次發布會並不是現場示範，而且也沒有像微軟一樣，將ChatGPT與搜尋器結合。 他指出已經有650間企業加入文心一言生態系統，首批用戶即日起可通過邀請測試碼，在文心一言官網體驗產品，之後將陸續開放給更多用戶。百度又指，過去十幾年持續在AI研發上投入，文心大模型第一個版本在2019年就發布，相信未來會快速成長，又指文心一言不是中美科技對抗的工具。