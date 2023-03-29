料續急升 │ 2月樓價升2.2%近3年最急　分析料升勢會繼續加快

【有線新聞】放寬防疫措施以來樓價持續反彈，而且速度加快。差估署數字顯示，2月份私人住宅售價指數報345.9，連升兩個月去到4個月高位、升幅擴大至2.2%。





各類單位樓價全面上升，面積1,075平方呎或以下的中小型單位升幅均逾2%，豪宅等大型單位表現較弱，1,076平方呎或以上的住宅按月僅升0.5%及0.6%。有代理及物業顧問均表示，近期市況明顯進一步升溫，加上息口有望見頂，預期下月公布的指數升幅會加快，第一季樓價有望升6%或以上。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮：「因為反映到3月時全面通關效應，加上期間一手(新盤)銷售反應非常理想，帶動到整個市場氣氛也是向好，所以估計3月樓價指數有機會再升2.5%至3%

近期多個新盤減價。」

物業顧問認為會對樓價構成短期壓力，但未必會維持太久。高力香港研究部主管李婉茵：「始終新樓的優惠較多、會較吸引，令二手樓價受壓，但亦可能、假設(發展商)看到樓市，不論價格或整體氣氛暢旺，她們有機會在其他已推出的樓盤，貨尾上有加價或價格調整，或再有新盤推出時，她們亦可能改變其策略。」







