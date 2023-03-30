阿里巴巴部署「一拆六」重組業務　考慮放棄控制權　淘寶及天貓外業務可分拆上市

【有線新聞】阿里巴巴部署「一拆六」重組業務。管理層預告除了淘寶天貓核心業務，餘下業務都可以分拆上市，集團亦會考慮放棄控制權。

阿里巴巴進一步披露業務「一拆六」的改革路向。除了核心業務淘寶及天貓外，其他部門都會尋求上市。管理層在電話會議中透露，股份上市後，集團有機會放棄部分子公司控制權。

阿里巴巴首席財務官徐宏：「除了淘寶、天貓的商業集團之外，其他所有公司業務集團及公司都會最終形成可獨立融資和分拆，包括尋求獨立上市的主體。當她們都有獨立融資及上市主體之後，集團會準備好一個，上一個。集團也會進一步評估她們對整個阿里集團戰略的重要性來決定當中是不是保持控制權，還是可否放棄控制。」

集團未有回應會否繼續視香港為主要上市地。主席張勇就認為今次改革重點在於子公司會各自「另起爐灶」，建立自己的管治架構，但重申用作激勵員工士氣的持股計劃不會受影響。

張勇：「在開始的階段繼續控制每間公司的董事會，但是這個經營關係會從業務營運走向資產營運或資本營運。有了自己的公司實體，有了自己董事會及治理結構。我想所有的員工都會關心也是市場高度關注，具備條件的都會形成員工的持股計劃，在他們所在的集團或公司的持股計劃。」

阿里巴巴又承諾，早前公布的400億美元股份回購計劃將維持不變，並尋求在市場上出售非重心業務「減磅」。