復活節長假臨近　澳門多間酒店訂房爆滿　黃金周期間一晚索價近六千元

【有線新聞】復活節及五一長假臨近，澳門主要酒店預訂情況熱烈，個別酒店早已爆滿，房價更較平日高出六成至三倍不等，有酒店營運商預期長假期入住率有望超過九成。

內地全面復常通關，澳門博彩業亦逐步走出寒冬，上月賭收更創逾三年新高。隨著復活節假期及五一黃金周臨近，市場憧憬當地賭場及酒店生意可以迎來另一場「大爆發」。綜合當地酒店出租情況，銀娛、永利、美高梅旗下主要酒店下星期復活節檔期已大部分爆滿，金沙旗下威尼斯人酒店下星期及五一長假，雖然仍有房間可供預訂，但房價較平日顯著增加。復活節假個別房間房價已升至約2,500至3,300澳門元一晚 ，較平日升六成至1.2倍，去到五一黃金周，房價加幅就更誇張，一晚房價叫價近6000元、較平日高三倍。

金沙中國總裁兼執行董事王英偉：「通關之後尤其是香港遊客數目增長得很快，相信應該正常來說，再加上長假期，應該都是樂觀的，我想就算不是爆滿（假期）入住率都有九成以上，（房價）都是看市場，出面的街客經常在最後一刻才預訂房間，價錢就會貴一點。」

澳門今年3月博彩收入升逾兩倍、至127億澳門元，高過市場預期，兼恢復至2019年3月疫情前近一半水平，首季收入增長近95%、至346億澳門元。澳門官方數字亦顯示，3月1日至22日期間，當地日均旅客人次達到65,000人，較2月增長13%。