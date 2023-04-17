紐時：Google搜尋引擎擬增人工智能　應對微軟Bing挑戰　馬斯克傳開初創撼OpenAI

【有線新聞】據報Google正計劃在現有的搜尋引擎上增加人工智能的新功能，以應對競爭對手的威脅；而Tesla行政總裁馬斯克亦傳出將成立初創公司與OpenAI對撼。

據報Google正加緊開發新的搜尋引擎，以應對競爭對手快速發展所帶來的威脅。《紐約時報》報道Google計劃在現有的基礎上增加人工智能的新功能，投入逾160名員工參與研發，並正進行項目測試；初步計劃會先向美國約100萬用戶開放新功能，並希望在年底前將用戶數目增加至3000萬。不過相關新搜尋引擎計劃仍處於初步階段，暫時未有具體發布時間表。

Google搜尋引擎的主導地位正面臨被取代的風險，報道提到南韓三星正計劃將旗下電子設備的默認搜尋引擎，由目前的Google改為轉用微軟旗下的Bing，相關舉動可能會令Google每年收入減少約30億美元。

隨著AI大戰愈演愈烈，就連早前曾呼籲暫停開發人工智能系統的Tesla行政總裁馬斯克，亦傳出將成立初創公司加入競爭。英國《金融時報》引述消息指曾投資過OpenAI的馬斯克，正組建人工智能研究人員及工程師團隊，亦正與旗下SpaceX及Tesla投資者討論新公司的融資事項，希望可以對撼OpenAI。