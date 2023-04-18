將推TruthGPT撼OpenAI　馬斯克：新系統「最安全」　倘AI無監管恐威脅人類文明

【有線新聞】Tesla行政總裁馬斯克預告推出「TruthGPT」人工智能系統，與OpenAI開發的ChatGPT對撼，更指自己研發的系統是「最安全」，不會危害人類文明。

Tesla行政總裁馬斯克：「我將開展一個名為『TruthGPT』的項目，或者一個最大程度尋求真相的人工智能，它試圖了解宇宙的本質。」

上月才聯署刊發公開信，呼籲暫緩開發ChatGPT等人工智能AI系統的Tesla行政總裁馬斯克卻選擇自行開發「TruthGPT」，他接受美國霍士新聞訪問時指，「TruthGPT」將會是「最安全」的AI系統。馬斯克：「這可能是最安全的途徑，某種意義上說一個想了解宇宙的人工智能，不太可能會毀滅人類。」

馬斯克早前批評ChatGPT等AI系統，如無適當監管和規範將會威脅全球經濟、社會甚至人類文明的發展。馬斯克：「人工智能可能更加危險，相比於航空設計管理、維護不善或是汽車生產不當，它具有破壞文明的潛力，我擔心它被訓練成『政治正確』，這只是另一種不真實的方式，說不真實的話。」

早前有報道指，馬斯克已成立一家新的初創公司，預料會用作發展AI技術，並正在組建研究團隊，希望與研發ChatGPT的OpenAI對撼。其實馬斯克是OpenAI創辦人之一，但他在2018年離任，因要投放時間專注於Tesla及SpaceX的業務。