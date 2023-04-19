Netflix首季收入遜預期　集團擬加強打擊共享用戶

【有線新聞】網上串流平台Netflix第一季收入和新增付費用戶均差過市場預期，集團計劃在第二季擴大限制共享用戶措施範圍，將會包括美國等國家。

Netflix上季收入略低過預期，市場更關注新措施對增加客戶數量的成效，Netflix第一季收入按年升3.7%、有81.6億美元，付費用戶只增加175萬，遠低過市場預期，當中亞太區仍是增長最快地區。Netflix今年2月在加拿大、西班牙等四個國家採取限制共享帳戶的措施，集團指對整體結果感到滿意，計劃在第二季擴大行動範圍至包括美國在內的國家。Netflix聯席行政總裁彼得斯：「這對我們來說是重要轉變，所以我們正在努力確保做得好，並儘可能深思熟慮，在最後一批國家推廣進展順利，這是非常有力的證明我們已經找到方法，可以應用於許多不同國家，而且有不同的市場特色，包括收入佔比最大的國家。」

集團對第二季的盈利指引亦比市場預期的差，預計每股盈利按年減少11%，收入則有82.4億美元、按年增長3.4%，預計下季付費用戶數淨增加幅度與今季大致相約。集團又預計今年營運利潤率介乎18%至20%，自由現金流增加至最少35億美元，今年內將加強回購股票，亦打算結束已經營25年的DVD郵寄租賃服務。