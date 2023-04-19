蘋果首家印度分銷店開幕　庫克親臨　分析：擴大當地業務、助減對中國依賴

【有線新聞】蘋果首家印度分銷店開幕，行政總裁庫克親身到訪主持儀式，據報他稍後將與印度總理莫迪會面。分析認為蘋果擴大印度業務有助減少對中國市場的依賴。

一向以中國為生產及銷售重心的蘋果公司積極部署轉移陣地，向全球另一大手機市場印度進發。首家蘋果直銷店在印度孟買開業，行政總裁庫克親身到訪主持開幕儀式，今次是他七年來首次踏足印度，吸引多達300名「果粉」圍觀，庫克亦逐一與粉絲合照。另一間位於首都新德里的門店亦將於本周四開張。

印度政府對於今次庫克到訪亦相當重視，據報印度總理莫迪以及當地訊息技術部副部長將會親自接見。市場預期雙方會討論蘋果在當地的擴張計劃，以及如何製造就業機會。

擁有14億人口的印度約有6億人為智能手機用戶，但手機型號主要由Google旗下的Android手機主導、市場份額高達95%，蘋果就只有約5%，因為Android手機售價偏低；但隨著印度居民收入逐步上升，以及蘋果推出分期付款及以舊換新等優惠計劃，集團去年在當地的銷量急增近五成。

在生產線方面，蘋果幾乎所有手機都於中國組裝，但近年受到地緣政治以及疫情封控等因素打擊，亦開始部署分散生產，包括加大印度產量等，從而減少對中國的業務依賴。目前蘋果有價值逾70億美元的iPhone於印度組裝，按年急增兩倍。