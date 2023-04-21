香港上市公司商會：市場不應只倚賴歐美資金 或可吸引中東資金來港

【有線財經】香港上市公司商會主席梁嘉彰表示，地緣政治風險難預料，港股市場不應只倚賴歐美資金，反而應該乘著內地與中東近月加強合作關係，把握機會吸引中東資金來港投資。
近年港股成交持續疲弱，新股數目及集資額亦大不如前。香港上市公司商會主席梁嘉彰接受本台《財智．商傳》訪問時指，本港不應該只倚賴美國及歐洲的資金來港投資，應開拓其他地區的合作發展機會：「如果地緣經濟影響令到美國資金可能對香港有意見，或者他們會看清楚才買，或者其他不同的原因，我們就要想一想、我們就要想多些不同地方的資金都要來香港，其實你問我自己就覺得中東方面，可以同國家有很多方面的合作，資金來香港是一種合作，這個我們要好好把握。」
至於如何吸引來自世界各地資金來港股市場，上市公司商會認為，推動雙幣雙股可以製造雙贏局面。香港上市公司商會主席梁嘉彰：「內地與其他國家做交易，現在基本上和南美、非洲不同國家都是用人民幣結算，那些國家持有人民幣，沒有甚麼地方可以去投資，會否想轉換成其他主要貨幣，這是一個問題，如果令人民幣繼續是一個主要貨幣走這條路的話，需要有更多產品，所以這是雙贏的。」
目前已有多間上市公司包括騰訊、京東、吉利等申請增設人民幣交易櫃台，梁嘉彰認為這條路對推動人民幣國際化有莫大幫助。