香港上市公司商會：市場不應只倚賴歐美資金 或可吸引中東資金來港

【有線財經】香港上市公司商會主席梁嘉彰表示，地緣政治風險難預料，港股市場不應只倚賴歐美資金，反而應該乘著內地與中東近月加強合作關係，把握機會吸引中東資金來港投資。

近年港股成交持續疲弱，新股數目及集資額亦大不如前。香港上市公司商會主席梁嘉彰接受本台《財智．商傳》訪問時指，本港不應該只倚賴美國及歐洲的資金來港投資，應開拓其他地區的合作發展機會：「如果地緣經濟影響令到美國資金可能對香港有意見，或者他們會看清楚才買，或者其他不同的原因，我們就要想一想、我們就要想多些不同地方的資金都要來香港，其實你問我自己就覺得中東方面，可以同國家有很多方面的合作，資金來香港是一種合作，這個我們要好好把握。」