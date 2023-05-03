知名商人二代趁靜市辦房產基金　目標5年內上市

【有線財經】商廈市道疲弱，不過有投資者就視為入市時機，成立基金購買商廈，再結合醫療服務賺取較高及穩定回報，目標5年內成立房託基金。

全仁醫療房地產投資基金合資夥伴趙朗說：「基本上比樓上樓下做辦公室的回報率高出2至3倍，可能之後成立基金後能提供給投資者的回報，是每年接近10厘，最終是令一般散戶也可投資我們的平台。」

約10年前主導拆售銅鑼灣羅素街8號商廈的趙朗，搖身一變又成為買家，因為長遠看好後市。他和合作夥伴劉仲恒，兩人的上一輩也是知名商人，分別是長實執行董事趙國雄以及港鐵前主席馬時亨。因為看到醫療行業入場門檻高，想簽長一些的租約，一般業主又難以配合，市場上存在需求、形成商機，計劃物色合適單位、添置儀器，再以長租約租予醫療機構。以首宗交易銅鑼灣羅素街8號為例，買入價9,600多萬元，因為再要買儀器約6,000萬元，令入場門檻大升60%，不過回報率的提升可望以倍數計。

全仁醫療集團創始執行主席劉仲恒說：「長遠隨著我們這項目愈做愈大，相信可做到一個生態系統，鼓勵更多人可以創業、做這方面的業務，將事情變得簡單。」

現時基金價值7.8億元，預計未來2年會再買多5至6個物業，目標是鄰近醫院的商廈。