港人大灣區醫療需求增　有業內人士倡藥械互通　可大幅降低費用

【有線新聞】隨著不少港人到大灣區工作或定居，相應的醫療需求亦持續增加。有業內人士認為如能推進藥物及醫療器械互通，以及解決相應的醫保配套問題，相信有助滿足灣區人士的醫療需要。

本港醫療費用高昂，即使使用公營服務，亦不是人人可以負擔。大灣區醫療集團聯席行政總裁李家聰接受本台《財智．商傳》訪問時指，假如內地的藥物及醫療器械帶量採購政策能夠涵蓋香港，相信有助本港大幅降低醫療成本。李家聰：「例如我舉個例子，以前『通波仔』的支架早期內地還未量採時，需要兩、三萬元一個，香港私家（收費）亦一樣昂貴。但自從國家做了量採後，支架只需700至1,000元人民幣，便宜很多造福更多人群。」他認為這方面的「南向」發展可以借鏡2021年內地引入的「港澳藥械通」，在有關機制下，香港可以向大灣區指定醫療機構「北向」供應藥物和醫療器械。

他說如要全面拓展大灣區醫療，除了推動藥械互通和遠程醫療，相應的保險互通也不容忽視。李家聰：「如果在粵港融合中，大灣區正正可以發現將來商業醫療（保險）產品是否可以在兩邊使用？在香港購買然後在內地使用是否可以有更多優惠等等，我們覺得這是一個頗大的商機，同時亦促進了保險互聯互通的發展。」李家聰指出雖然內地一向倚賴國家醫保，但近年已積極推動商營醫保市場，期望在2025年發展為一個兩萬億人民幣的產業，相信香港及內地保險業界可以從中發掘機會。