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巴菲特：AI如原子彈、人類難以控制　料美國經濟「好日子」將盡　惟美元地位難被取代

  • i-Cable
  • 2023年05月08日
【有線新聞】有「股神」之稱的巴菲特認為人工智能AI如同「原子彈」，能力驚人但人類可能難以控制，又指美國經濟有可能陷入衰退，但美元的主導地位仍然難以被取代。
國際知名投資者巴菲特旗下投資旗艦巴郡週末舉行股東會，是疫情爆發以來全球股東首次再有機會跟「股神」面對面交流。92歲的巴菲特在會上大談經濟及投資，包括近期全城熱爆的人工智能AI，他說微軟創辦人蓋茲三個月前曾向他展示最新的ChatGPT技術，巴菲特以「原子彈」形容AI，承認AI的確擁有「驚人」能力，但擔心人類無法完全掌控。巴菲特副手芒格就指對AI炒作抱懷疑態度，認為傳統智能模式已經相當不錯。
美國經濟前景方面，巴菲特認為「好日子」即將結束，預計經濟將出現衰退，拖累旗下大部分公司，盈利今年將會下降。巴郡上季已減持133億美元股票，沽貨後亦無再大手入貨，現金水平升至超過1,300億美元，是2021年底以來最多。不過巴菲特仍對美元投下信心一票，指看不到有任何其他貨幣能夠取代美元儲備貨幣的地位，對於美國政府正面臨的債務危機，他指無法想像華府冒著破壞全球金融體系的風險，允許國會拒絕提高債務上限，而導致債務違約。
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