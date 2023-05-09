余偉文：存保上限有上調空間 料全年經濟增長目標上游

【有線新聞】本港50萬元存款保障上限沿用12年，金管局總裁余偉文認為有上調空間。他又認為消費及旅遊帶動香港經濟顯著反彈，預期今年經濟增長，可望接近政府目標區間上限。

歐美銀行倒閉事件令全球再度關注銀行存款的保障問題，本港現行50萬元存款保障上限沿用多年，金管局總裁余偉文表示，本港存款保障覆蓋率符合國際標準，但存款保障委員正檢討有關水平，期望下半年諮詢市場。金管局總裁余偉文：「存款保障委員會去年發起檢討，並已聘請顧問研究應否提高存保上限，他們即將完成檢討，亦會將最近歐美（銀行）發生的事件納入考慮因素，我認為或有上調空間，但仍希望留待存款保障委員會，在今年下半年向市場徵求意見。」