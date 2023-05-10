長實收購英國房託 作價4.85億英鎊、料回報可靠 大行：對即時盈利影響不大

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【有線新聞】長實以逾48億港元收購英國社會房屋房託基金，相信可以帶來可靠回報。大行認為對集團即時盈利影響不大。

英國商貿部國務大臣莊敦文在訪問香港期間，與長和系主席李澤鉅在周一會面。事隔一日長實私有化在英國的房託基金。長實周二決定收購在英國的社會房屋供應商房託基金，作價4.85億英鎊，折合逾48億港元；較之前的收市價溢價44%，完成後房託基金將會取消上市地位。

長實指新收購的房託基金有穩健收入及可靠回報，符合集團投資準則，亦可以擴充環球房地產資產組合。房託基金持有的資產包括專業支援及家居護理房屋、專門為有長期學習障礙及心理健康問題的成年人提供住所，而專業支援房屋的住房及護理費用由政府全數承擔。

瑞銀認為，新收購的房託基金租金會根據通脹調整，經常收入的透明度較高，但對長實即時盈利影響不大，因為房託基金去年盈利不足長實整體盈利的1.5%。

美銀認為交易作價吸引，較帳面淨值有30%折讓，之後的盈利增長取決於有多快減輕債務。而新收購亦可以滿足對ESG有要求的投資者，但未知長實會否繼續尋找類似的投資目標或會在歐洲投資住宅項目。