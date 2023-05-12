戴德梁行：數據中心需求大 個別呎租跑贏甲廈

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【有線財經】本港首季經濟反彈，商業活動增加，寫字樓市場又是否全面復蘇？戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝，接受本台《財智．商傳》訪問時指，通關後寫字樓睇樓量有增加，但企業擴充步伐依然審慎。

蕭亮輝指：「企業在現時環球氣候之下，例如高息或資金比較不穩定狀態之下，對寫字樓需求都持有一個審慎樂觀態度，很多企業尤其一些歐美跨國公司，他們對於寫字樓擴充的需求，其實非常審慎。」

該行報告顯示，首季中區甲級寫字樓呎租跌至每呎90.7元，較2019年高峰期低34%，認為今年要反彈有難度。蕭亮輝說：「現時香港整體各區寫字樓的待租率達到17.1%，這個總量差不多是1150萬平方呎，如此龐大供應量在市場充斥，我相信租金要向上攀升，有一個V型反彈的話，真的要視乎經濟復蘇力度有多大。」

有寫字樓空置無人問津，但用來存放伺服器的數據中心，趁著不少企業增加對大數據等應用而變得越來越搶手。他續指：「舉例說在葵涌，如果有一個數據中心的載體拿出來放租，現今能租到逾30元每平方呎一個月，但若是(同區)甲級寫字樓可能是25元左右，所以看得到數據中心這方面因應需求，價錢比寫字樓更高。」