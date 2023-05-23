證監會：虛擬資產交易平台發牌制度6月1日生效

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【有線財經】經歷1個多月諮詢，虛擬資產交易平台監管發牌制度6月1日起生效。焦點落在零售投資者買賣，證監會預期最快下半年有首間平台獲發牌讓散戶參與。

證監會中介機構部臨時主管蔡鍾輝:「相關的虛擬資產必須是流通性高、市值大，規模較大才可讓散戶投資者進行買賣，如果有一些人作虛假或失實陳述，例如KOL等，這些本身是一項罪行。」

新制度6月生效之後，所有平台必須持牌才可在港運作，否則將觸犯刑事罪行，之前已在港營運的，有9個月寬限期申領牌照。證監會強調，目前未批准任何虛擬資產交易平台向散戶提供服務，而現有大部分市面上的平台，均不受證監會監管。

證監會金融科技組主管黃樂欣:「6月1日起，尤其是外國平台、在港沒任何業務，真的不能在香港招攬香港投資者買賣，所以證監會絕對會立刻檢視有否這些廣告、是否很積極，我們也希望可以做到執法行動。」

為了加強投資者保護，平台營運者指引在穩妥保管、分隔客戶資產、避免利益衝突及網絡保安等有多項規定。

被問到如何規管市面上的虛擬貨幣提款機，證監會指將根據反洗錢監管架構，規範背後的交易平台，如果位處本港就要領牌。對於客戶或透過VPN「翻牆」買賣虛擬資產，證監會亦要求交易平台，確保客戶所在地可合法參與買賣，否則要暫停提供服務。