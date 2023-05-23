日股獲「股神」巴菲特加持 年初至今升逾兩成 創33年來新高

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【有線新聞】日本股市今年走勢凌厲，年初至今已升逾兩成，創33年以來新高。有外資投行認為即使日股下半年調整，幅度亦會細過美股，更看好明年的走勢。

在股神巴菲特加持之下，加上日圓再創半年低位，帶動日股突破經濟泡沫爆破以來新高。日股兩大指數今年以來走勢相當強勁，日經平均指數升逾21%、突破31,000點，單計5月份以來亦升逾8%；至於東證指數亦升16%。摩通認為雖然在環球經濟衰退影響下，下半年日股將會調整但估計相對美股跌勢會較為輕微，對日本股市的利好因素包括東京證交所改革、經濟有望走出通縮等，預測明年的日經平均指數將可以升到35,000至36,000點。

有分析亦認為以經濟及企業層面去看，日股仍然有機會向上。東驥基金管理董事總經理龐寶林：「俄烏事件及其他事情，供應鏈的問題令到通脹升至逾3%，達到她的目標，有通脹是好事。現在物價越來越貴，亦代表通脹出來了，代表企業可以加價，民眾就會消費，花多點錢，日本經濟會好一點。而且企業20多年來不倒閉，他們藏很多富，即有很多錢，有錢就會回購自己股票，外資接著覺得便宜，巴菲特等，又有盈利增長。」

日資投行亦分析巴菲特之前投資的五間商社，野村就指出商社是日本獨有的商業模式，投資業務較為多元，而且有穩定現金流，相比美股的高估值，日股亦有便宜的吸引力。