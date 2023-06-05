本港寫字樓空置率創新高 達14.73%遠超星洲 原因：內地需求不如預期

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【有線新聞】 外資企業持續縮減本港寫字樓面積，但內地企業的租賃需求又不如預期，本港甲級寫字樓空置率再創新高。彭博綜合數據顯示，本港甲級寫字樓空置率高達14.73%，是2019年的三倍多，並遠高過新加坡的4.6%，以位處中環的長江中心為例，空置率高達25%，而預計今年入伙的長江中心二期，目前只有1名租戶簽約，至於恒基地產的中環美利道項目，同樣預期今年入伙，出租率暫時只有30%。

有物業顧問指，個別甲級商廈如長江中心，出租情況未見熱烈，因租金仍然維持在高位水平，有別其他同區甲級寫字樓，過去一段時間，租金可能已回落兩至三成。高力香港研究部主管李婉茵接受視像訪問時指：「過去這兩至三個月，某些區其實出租得理想，我們看到尖沙咀區以及九龍東，很多公司例如保險業、個人理財擴充明顯了，看到通關、跟內地生意來往面向內地顧客的生意，看到過去這三個月，由第一季開始，看到他們的租務活動在這些區份頻繁了。」

至於租金走勢方面，李婉茵認為寫字樓供應過剩，今年可用樓面面積高達350萬呎，以致整體租金水平，已由疫情前的每平方呎約78元，下跌28%至約55.8元。但預計明年在沒有新供應下，供過於求的局面將改善，空置率會維持在現水平，但全年租金將微升2%。