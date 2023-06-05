信用卡盜用個案急增 金管局月內推保障措施 包括「一鍵鎖卡」功能等

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【有線新聞】金管局接獲的信用卡未經授權交易投訴顯著上升，當局表示本月將推出一系列措施，加強對信用卡客戶的保障。

網上購物及電子支付越見普及，相應的信用卡盜用個案亦顯著急增。金管局提供的數字顯示今年首五個月，當局接獲的信用卡未經授權交易投訴直逼去年全年宗數，去年全年有391宗，但今年首五個月已經達到382宗；綜合2019年至今的數字更見到明顯上升趨勢，今年首五個月接獲的投訴個案較2019年全年的51宗增加接近6.5倍。

立法會金融界議員陳振英：「我和其他議員都收過個別信用卡消費者的一些求助個案，關於他們的信用卡懷疑被盜用，在海外做一些（可疑）簽帳交易。（金管局）希望可以雙管齊下，一是已發生的（被盜用）用甚麼方式，令雙方有一個更好的解決辦法；一是未發生的（交易）可以如何防止，將來信用卡被盜用事件不會再大量發生。」

金管局認為必須加強信用卡客戶的保障，所以本月將推出一系列保障消費者的措施，當中主要包括七項措施，例如要求銀行在網上或手機應用程式加入「一鍵鎖卡」功能，以便卡主遇有可疑交易時，可以自行即時鎖卡減低損失；卡主新增信用卡至手機支付工具時，銀行必須提供多一重額外認證，亦必須獲得卡主授權才可以處理超額交易或是調整信用額等。